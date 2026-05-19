В апреле ВВП вырос на 0,9% после падения в 1-м квартале — детали от Свириденко

Украинская экономика продолжает восстанавливаться, несмотря на войну, последствия сложной зимы и постоянные российские атаки на энергетическую инфраструктуру.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram-канале.
После падения в первом квартале уже в апреле ВВП Украины, по оценкам Минэкономики, вырос на 0,9%, что позволило существенно ослабить негативную динамику ВВП по итогам четырех месяцев 2026 года — до -0,2%.

Рост демонстрируют следующие отрасли

Внутренняя торговля, добывающая и перерабатывающая промышленность, в частности, оборонная отрасль, производство продукции, необходимой для восстановления энергетики, а также пищевая промышленность.
После тяжелого февраля возобновление началось уже в марте. Отдельные отрасли показывают рост более 10%.
«Украина сохраняет экономическую устойчивость, адаптивность и потенциал роста. Это подтверждают прогнозы наших партнеров. Согласно обновленным прогнозам МВФ ожидает рост ВВП Украины в 2026 году на уровне 2%, а Всемирный банк — на уровне 1,2%. Благодарю каждого, кто работает и производит в Украине, работает под обстрелами, в сложных условиях прифронтовых областей и по всей стране. Это об украинской стойкости в действии», — пишет она.
Также она отметила, что внутренние российские оценки подтверждают нарастающее истощение экономики россии из-за системного уничтожения нефтегазовой инфраструктуры. Украинские дальнобойные санкции работают очень эффективно.
россия уже вынуждена сокращать активные нефтяные скважины, а падение нефтепереработки составляет не менее 10% всего за несколько месяцев этого года по данным СВР. Эффект подтверждается и апрельскими экспортными данными — российский экспорт нефтепродуктов сократился на 21% в годовом исчислении (на 12% по сравнению с мартом).
По ее словам, дефицит бюджета достиг 75,4 млрд долларов за четыре месяца этого года. Это на 50% выше годового плана и является самым высоким показателем за аналогичные периоды с начала полномасштабного вторжения.
«Даже рост мировых цен на нефть не способен решить проблемы, которые сейчас переживает россия из-за развязанной войны против Украины. Правительство россии существенно ухудшило прогноз роста российского ВВП в 2026 году с 1,3% до 0,4%», — пишет Свириденко.
