ЕС и Украина договорились о «макрофине» на 8,35 млрд евро в рамках кредита на 90 млрд

Казна и Политика
14
Украина и Европейский Союз парафировали текст Меморандума о взаимопонимании о предоставлении макрофинансовой помощи на сумму 8,35 млрд евро. Средства предусмотрены в рамках кредитной программы ЕС в размере 90 млрд евро.
Об этом сообщили в офисе еврокомиссара по экономике Валдиса Домбровскиса, пишет Европейская правда.
Меморандум от имени Европейского Союза подписал еврокомиссар Валдис Домбровскис в среду, 20 мая.
Следующим этапом должна стать ратификация документа Верховной Радой.

Куда направят средства

Принятие документа позволит Украине получить в течение 2026 года 8,35 млрд евро на бюджетные нужды.
Еще 8,35 млрд евро планируют выделить в рамках механизма Ukraine Facility, по регламенту которого в настоящее время продолжаются переговоры с украинской стороной, которые также планируют завершить в ближайшее время.
Напомним, 22 апреля Finance.ua писал, что послы стран Европейского Союза запустили письменную процедуру одобрения выделения 90 миллиардов евро кредита для Украины и 20-го пакета санкций против россии. Письменная процедура означает, что после всех 27 государств ЕС должны поставить подписи под документом или обосновать отказ от его принятия.
В Европейской комиссии прогнозируют, что первые выплаты Украине в рамках кредита на 90 млрд евро могут пройти во втором квартале текущего года.
В то же время Европейский Союз рассматривает возможность более жестких условий для кредитной программы для Украины объемом 90 млрд евро (105 млрд долларов). Часть выплат могут привязать к внедрению налоговых изменений для бизнеса, которые вызывают значительное сопротивление.
По материалам:
Європейська правда
