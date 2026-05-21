Правительство проверит в 22 сферах, куда идут государственные деньги

Казна и Политика
Госбюджет проверят на эффективность использования средств
Правительство проведет обзор расходов государственного бюджета в 22 ключевых сферах деятельности.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
Отмечается, что Кабинет Министров принял распоряжение «О проведении в 2026 году обзоров расходов государственного бюджета в отдельных сферах», которым предусмотрено проведение обзоров расходов в 22 сферах деятельности 14 главных распорядителей* средств государственного бюджета.
«Проведение ежегодных обзоров расходов обеспечивает их регулярность и последовательность, что предусмотрено бюджетным кодексом Украины, Стратегией реформирования системы управления государственными финансами на 2026−2030 годы, Планом Украины для реализации инструмента Ukraine Facility и соответствует рекомендациям Европейской Комиссии в рамках Пакета расширения ЕС в 2024 году», — говорится в министерстве.

Какие сферы охватит обзор расходов

Сферы и цели обзоров расходов, которые будут проводиться в 2026 году, определены на основе ориентировочного плана проведения обзоров расходов на 2025−2029 годы, включенного в материалы в Бюджетную декларацию на 2025−2027 годы.
Среди направлений:
  • социальная защита;
  • образование;
  • здравоохранение;
  • поддержка бизнеса;
  • культура;
  • международная деятельность.

Цель бюджетных обзоров

Обзоры расходов государственного бюджета предусматривают анализ эффективности реализации государственной политики в соответствующей сфере деятельности за счет средств государственного бюджета в пределах определенных бюджетных программ, а также оценки эффективности, результативности и экономической целесообразности соответствующих расходов государственного бюджета.
Отчеты об обзорах расходов должны быть представлены Кабинету Министров до 1 декабря 2026 года, что позволит учесть результаты обзоров в начале нового бюджетного цикла при формировании Бюджетной декларации на 2028−2030 годы.
Отчеты об обзорах расходов должны содержать, среди прочего, предложения по оптимизации расходов государственного бюджета.
По материалам:
Finance.ua
МинфинКабмин
