Украине требуется $95 млрд внешнего финансирования в 2026—2027 годах — Марченко

Казна и Политика
52 млрд долларов на 2026 год уже обеспечены
Общая потребность Украины во внешнем финансировании на 2026−2027 годы составляет 95 млрд долларов. Из этой суммы 52 млрд долларов на 2026 год уже обеспечены.
Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в ходе встречи финансового блока стран G7 в Париже 18 мая.
Во время выступления Марченко поблагодарил партнеров за поддержку Украины и подчеркнул, что международная помощь остается критически важной для обеспечения работы государства, поддержки макрофинансовой стабильности и финансирования социальных и гуманитарных потребностей.

Министр отметил, что, несмотря на сдерживание российской агрессии украинскими Силами обороны, россия продолжает массированные атаки на гражданскую и энергетическую инфраструктуру. Только 14 мая россия выпустила более 1 500 дронов и баллистические ракеты. Он отметил важность дальнейших поставок Украине систем противовоздушной обороны и средств перехвата баллистических целей.
Он также очертил экономические вызовы, вызванные войной. В первом квартале 2026 г. ВВП Украины сократился, а инфляция в апреле ускорилась после нескольких месяцев замедления.
В то же время, доходы государственного бюджета за первые четыре месяца 2026 года выросли на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Отдельно Марченко отметил необходимость оперативного финансирования восстановления энергетической инфраструктуры и призвал партнеров найти механизм для быстрого покрытия этих потребностей.
Министр также положительно оценил решение ЕС в отношении механизма Ukraine Support Loan (USL), которое должно стать одним из ключевых инструментов поддержки макрофинансовой стабильности Украины в 2026—2027 годах.
Украина продолжает выполнение реформ и сотрудничает с парламентом и международными партнерами для реализации структурных условий и долгосрочной устойчивости государственных финансов. В ближайшее время в Украину прибудет миссия МВФ по подготовке к пересмотру программы Extended Fund Facility.
Министр призвал партнеров создать условия для использования замороженных российских активов в пользу Украины.
По материалам:
Finance.ua
МинфинМарченкоБюджетФинансовая помощь
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
