Украине требуется $95 млрд внешнего финансирования в 2026—2027 годах — Марченко Сегодня 16:12

Общая потребность Украины во внешнем финансировании на 2026−2027 годы составляет 95 млрд долларов. Из этой суммы 52 млрд долларов на 2026 год уже обеспечены.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в ходе встречи финансового блока стран G7 в Париже 18 мая.

Во время выступления Марченко поблагодарил партнеров за поддержку Украины и подчеркнул, что международная помощь остается критически важной для обеспечения работы государства, поддержки макрофинансовой стабильности и финансирования социальных и гуманитарных потребностей.

В Украине выросла инфляция и сократился ВВП

Министр отметил, что, несмотря на сдерживание российской агрессии украинскими Силами обороны, россия продолжает массированные атаки на гражданскую и энергетическую инфраструктуру. Только 14 мая россия выпустила более 1 500 дронов и баллистические ракеты. Он отметил важность дальнейших поставок Украине систем противовоздушной обороны и средств перехвата баллистических целей.

Он также очертил экономические вызовы, вызванные войной. В первом квартале 2026 г. ВВП Украины сократился, а инфляция в апреле ускорилась после нескольких месяцев замедления.

В то же время, доходы государственного бюджета за первые четыре месяца 2026 года выросли на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отдельно Марченко отметил необходимость оперативного финансирования восстановления энергетической инфраструктуры и призвал партнеров найти механизм для быстрого покрытия этих потребностей.

Министр также положительно оценил решение ЕС в отношении механизма Ukraine Support Loan (USL), которое должно стать одним из ключевых инструментов поддержки макрофинансовой стабильности Украины в 2026—2027 годах.

Украина продолжает выполнение реформ и сотрудничает с парламентом и международными партнерами для реализации структурных условий и долгосрочной устойчивости государственных финансов. В ближайшее время в Украину прибудет миссия МВФ по подготовке к пересмотру программы Extended Fund Facility.

Министр призвал партнеров создать условия для использования замороженных российских активов в пользу Украины.

