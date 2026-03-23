0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какую помощь США продолжают предоставлять Украине

Какую помощь США продолжают предоставлять Украине
Какую помощь США продолжают предоставлять Украине
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Соединенные Штаты Америки продолжают предоставлять помощь Украине, передавая разведданные, а также оружие через европейцев.
Об этом он сказал в интервью для CBS News.
«Что касается Украины, то США обеспечивают критически важную разведывательную поддержку и поставку оружия, сотрудничая с европейцами, чтобы обеспечить борьбу Украины против россиян, гарантируя, что у них есть все необходимое», — сказал он.
Отвечая на вопрос о снятии санкций с российской нефти и о выгодах для путина от иранской войны, генсек заявил, что это вынужденный шаг со стороны Трампа.
«Это то, что президент должен сделать, чтобы сбалансировать разные интересы. Я знаю, что он со своей командой, с Джаредом Кушнером, Стивом Виткоффом и Марко Рубио, они постоянно работают с украинцами, чтобы максимально давить на россиян, чтобы они достигли соглашения», — добавил Рютте.
В воскресенье, 22 марта, Рютте выразил решительную поддержку военным действиям президента Дональда Трампа против Ирана, а также отметил, что надеется, что страны НАТО объединятся, чтобы поддержать главу Белого дома.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
