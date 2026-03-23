Какую помощь США продолжают предоставлять Украине Сегодня 13:23

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Соединенные Штаты Америки продолжают предоставлять помощь Украине, передавая разведданные, а также оружие через европейцев.

Об этом он сказал в интервью для CBS News

«Что касается Украины, то США обеспечивают критически важную разведывательную поддержку и поставку оружия, сотрудничая с европейцами, чтобы обеспечить борьбу Украины против россиян, гарантируя, что у них есть все необходимое», — сказал он.

Отвечая на вопрос о снятии санкций с российской нефти и о выгодах для путина от иранской войны, генсек заявил, что это вынужденный шаг со стороны Трампа.

«Это то, что президент должен сделать, чтобы сбалансировать разные интересы. Я знаю, что он со своей командой, с Джаредом Кушнером, Стивом Виткоффом и Марко Рубио, они постоянно работают с украинцами, чтобы максимально давить на россиян, чтобы они достигли соглашения», — добавил Рютте.

В воскресенье, 22 марта, Рютте выразил решительную поддержку военным действиям президента Дональда Трампа против Ирана, а также отметил, что надеется, что страны НАТО объединятся, чтобы поддержать главу Белого дома.

УНІАН

