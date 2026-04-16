Самое большое сокращение за 15 лет: BBC уменьшит штат на 10%

Это самая большая волна сокращений в BBC с 2011 года

Британская вещательная корпорация BBC планирует сократить до 2 тыс. рабочих мест в пределах крупнейшего за последние 15 лет сокращения. Это может затронуть около 10% персонала компании, насчитывающей более 21,5 тыс. сотрудников.

Об этом сообщает The Guardian.

О запланированных изменениях работников известили во время общего собрания в среду.

Сокращение перед сменой руководства

Это самая большая волна сокращений в BBC с 2011 года. Она проходит накануне назначения нового генерального директора — бывшего топ-менеджера Google Мэтта Бриттина, который должен занять должность в следующем месяце.

Ранее в феврале корпорация объявила план сокращения расходов на 600 млн фунтов стерлингов. Он предполагает уменьшение штата и прекращение части программ. Бывший генеральный директор Тим Дэви заявлял, что в течение трех лет BBC должна сократить около 10% годовой базы расходов, которая составляет примерно 6 млрд фунтов.

Читайте также GoPro сократит почти четверть штата после убытков

Дэви покинул пост 2 апреля после объявления об отставке в ноябре на фоне дискуссий по поводу редакционной политики, в частности освещения тем, связанных с Дональдом Трампом, ситуацией в Газе и правами трансгендерных людей.

Финансовое давление

Исполняющий обязанности генерального директора Родри Талфан Дэвис, возглавляющий в настоящее время корпорацию, сообщил работникам о росте финансового давления.

По его словам, разрыв между расходами и доходами BBC увеличивается из-за ряда факторов: высокой инфляции в производстве контента, давления на доходы от лицензионного сбора и коммерческой деятельности, а также нестабильности мировой экономики.

Корпорация планирует дополнительно сэкономить 500 млн. фунтов из общего годового операционного бюджета в 5 млрд. фунтов в течение следующих двух лет. Основной объем экономии придется на 2027−2028 финансовый год.

Ожидается, что количество работников сократится на 1,8−2 тыс. человек.

Переговоры с правительством

BBC ведет переговоры с правительством Великобритании об обновлении королевской хартии, срок действия которой истекает в конце следующего года, в частности, касательно механизма финансирования через лицензионный сбор.

С 1 апреля размер лицензионного сбора вырос со 174,5 до 180 фунтов в год. В прошлом году корпорация получила 3,8 млрд. фунтов от 23,8 млн. домохозяйств, а также около 2 млрд. фунтов по коммерческой деятельности и грантов.

Читайте также Meta планирует масштабные сокращения персонала из-за роста расходов на ИИ

В то же время, количество домохозяйств, уплачивающих этот сбор, сократилось на 300 тыс. в год на фоне роста уклонения от оплаты и перехода аудитории к цифровым платформам, в частности Netflix и Disney.

Ранее руководство BBC отмечало, что компания сохраняет позиции, несмотря на рост популярности стриминговых сервисов и влияние YouTube. Регулятор Ofcom предупреждал, что общественное телевидение, в частности, BBC, ITV и Channel 4 и 5, в современных условиях рискует потерять позиции из-за развития стриминговых платформ.

В ответ BBC планирует расширять собственный сервис iPlayer, в частности, через новые партнерства в сфере контента.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.