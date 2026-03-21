Meta планирует масштабные сокращения персонала из-за роста расходов на ИИ 21.03.2026, 00:18 — Фондовый рынок

Meta планирует масштабные увольнения, которые могут затронуть 20% или более сотрудников компании. Компания стремится компенсировать увеличение затрат на инфраструктуру искусственного интеллекта.

Об этом пишет Reuters.

Источники издания указывают, что высшие руководители недавно сообщили об этих планах другим руководителям Meta и сказали им начать планировать, как сократить расходы. Сроки и масштабы сокращений персонала еще не определены.

В последний год генеральный директор Марк Цукерберг подталкивал Meta к более активной конкуренции в генеративном ИИ. Компания предлагает сотни миллионов долларов, чтобы привлечь ведущих исследователей ИИ в новую команду суперинтеллекта.

Meta заявила, что планирует инвестировать 600 миллиардов долларов в строительство центров обработки данных до 2028 года. ⁠Ранее она приобрела Moltbook — платформу социальных сетей, созданную для агентов искусственного интеллекта.

Meta также тратит не менее 2 миллиардов долларов на покупку китайского стартапа в области искусственного интеллекта Manus.

Цукерберг намекнул на повышение эффективности от инвестиций, заявив в январе, что он начинает видеть, как «проекты, ранее требовавшие больших команд, теперь выполняются одним очень талантливым человеком».

Запланированные инвестиции Meta в искусственный интеллект проведены после серии неудач с моделями Llama 4. Компания отказалась от выпуска самой большой версии этой модели под названием Behemoth, которая должна была выйти летом.

Команда суперинтеллекта также создала новую модель под названием Avocado, но ее производительность тоже оказалась неудачной.

Букви По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.