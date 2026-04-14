Место для вашей рекламы

GoPro сократит почти четверть штата после убытков

Расходы на сокращение оценивают в $11,5–15 млн
GoPro планирует сократить 23% глобального штата до конца 2026 г. после убытков по итогам 2025 года. Компания уволит 145 сотрудников. Процесс реструктуризации начнется во втором квартале. По состоянию на конец первого квартала в GoPro работает 631 человек.
Об этом сообщает Engadget.

Расходы компании на сокращение

Расходы на сокращение оцениваются в $11,5−15 млн. Они включают компенсации уволенным работникам и медицинские выплаты.
Это не первая волна увольнений. Предыдущее сокращение произошло во второй половине 2024 года.

Финансовые результаты

По финансовым результатам 2025 года компания зафиксировала падение выручки. В четвертом квартале убыток составил $9 млн.
Несмотря на сокращение, GoPro планирует обновление продуктов. Компания делает ставку на процессор GP3 с поддержкой функций на базе ИИ. Первые камеры на его основе должны выйти в ближайшие месяцы.
По материалам:
mezha.media
Место для вашей рекламы
