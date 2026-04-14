НБУ принял решение о ликвидации Мотор-Банка

Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО «Мотор-Банк». Соответствующее предложение Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) предоставил регулятору 6 апреля 2026 года.

Решение принято в соответствии со статьей 77 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», статьей 15 Закона Украины «О Национальном банке Украины» и статьей 44 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

Причины ликвидации

Процесс вывода «Мотор-Банка» с рынка начался в феврале 2026 года, когда регулятор признал учреждение неплатежеспособным. Основной причиной стало невыполнение требований НБУ: банк не предоставил в установленные сроки доработанный план финансового оздоровления. До этого финансовое учреждение уже находилось в категории проблемных.

Решение о ликвидации вступает в силу с момента официального уведомления АО «Мотор-Банк».

Согласно нормам Кодекса административного судопроизводства банк имеет право обжаловать это решение в административном суде. Срок подачи иска составляет три месяца со дня обнародования информации о ликвидации.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что правление Национального банка Украины 19 февраля 2026 года приняло решение об отнесении АО «Мотор-Банк» к категории неплатежеспособных. Решение было принято в связи с невыполнением банком письменного требования по представлению в Национальный банк доработанного с учетом предоставленных замечаний Плана финансового оздоровления после отнесения Банка к категории проблемных.

После получения статуса проблемного банк продолжал убыточную рисковую деятельность и не соблюдал требования по минимальному размеру регулятивного капитала. На дату принятия решения о неплатежеспособности его регулятивный капитал составил 173 млн. грн. при установленном минимальном уровне 200 млн. грн.

С конца марта выплаты вкладчикам АО «Мотор-Банк» временно приостановили . В Фонде гарантирования вкладов объясняли, что это технический этап, необходимый для завершения процедур во время временной администрации.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.