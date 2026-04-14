0 800 307 555
ру
0 800 307 555
НБУ принял решение о ликвидации Мотор-Банка

Фондовый рынок
31
Процесс вывода «Мотор-Банка» с рынка начался в феврале 2026 года
Процесс вывода «Мотор-Банка» с рынка начался в феврале 2026 года
Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО «Мотор-Банк». Соответствующее предложение Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) предоставил регулятору 6 апреля 2026 года.
Решение принято в соответствии со статьей 77 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», статьей 15 Закона Украины «О Национальном банке Украины» и статьей 44 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

Причины ликвидации

Процесс вывода «Мотор-Банка» с рынка начался в феврале 2026 года, когда регулятор признал учреждение неплатежеспособным. Основной причиной стало невыполнение требований НБУ: банк не предоставил в установленные сроки доработанный план финансового оздоровления. До этого финансовое учреждение уже находилось в категории проблемных.
Решение о ликвидации вступает в силу с момента официального уведомления АО «Мотор-Банк».
Согласно нормам Кодекса административного судопроизводства банк имеет право обжаловать это решение в административном суде. Срок подачи иска составляет три месяца со дня обнародования информации о ликвидации.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что правление Национального банка Украины 19 февраля 2026 года приняло решение об отнесении АО «Мотор-Банк» к категории неплатежеспособных. Решение было принято в связи с невыполнением банком письменного требования по представлению в Национальный банк доработанного с учетом предоставленных замечаний Плана финансового оздоровления после отнесения Банка к категории проблемных.
После получения статуса проблемного банк продолжал убыточную рисковую деятельность и не соблюдал требования по минимальному размеру регулятивного капитала. На дату принятия решения о неплатежеспособности его регулятивный капитал составил 173 млн. грн. при установленном минимальном уровне 200 млн. грн.
С конца марта выплаты вкладчикам АО «Мотор-Банк» временно приостановили. В Фонде гарантирования вкладов объясняли, что это технический этап, необходимый для завершения процедур во время временной администрации.
По материалам:
Finance.ua
ФГВФЛНБУБанки Украины
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems