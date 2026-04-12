0 800 307 555
ру
Рейтинг самых устойчивых банков Украины (инфографика)

Фондовый рынок
71
Как изменились рейтинги устойчивости украинских банков
Надежность банковской системы — один из залогов экономического развития и устойчивости, особенно в условиях тотальной неопределенности на фоне нового энергетического кризиса в мире. Наибольший рост рейтинга устойчивости среди украинских финучреждений за последние годы показал ПриватБанк, а также Укргазбанк и Укрсиббанк, который вместе с Креди Агриколь и Райффайзен Банком занимает самые высокие позиции в рейтинге.
Как менялась стрессоустойчивость украинских банков за последние пять лет, рассказывает «Слово и дело».
Читайте также
Рейтинг устойчивости украинских банков составляет издание «Минфин» на основе трех групп показателей.
Во-первых, стрессоустойчивость учреждения — то, насколько банк способен противостоять внутренним и внешним рискам. Сюда входят ликвидность и прибыльность банка, качество фондирования, достаточность капитала и масштаб деятельности.
Во-вторых, учитывается лояльность вкладчиков: опыт банка на рынке розничных депозитов, его популярность и платежная репутация.
Наконец рейтинг формирует оценка аналитиков из пула финансовых экспертов издания. Все это позволяет более или менее объективно оценить надежность банка и его способность выдержать новые потрясения. Оценка выставляется по пятибалльной шкале.
Рейтинг устойчивости банков, Инфографика: "Слово и дело"

Неизменная тройка самых устойчивых банков Украины

Самая заметная тенденция в устойчивости банков за 2021−2025 годы — это наличие трех лидеров, которые чередуются между собой в самых высоких местах рейтинга.
В 2021 году «золото» занял Райффайзен Банк (4,31 балла), в 2022−24 — Укрсиббанк (от 4,39 до 4,48 баллов), а в 2025 — Креди Агриколь Банк (4,38 балла).
Читайте также
Сначала устойчивость Райффайзена несколько выросла, но в конце концов опустилась до практически того же уровня, а УкрСиббанк показал наибольший прирост устойчивости среди первой троицы (+0,21 балла).
В то же время все три банка не являются лидерами по чистым активам, особенно Креди Агриколь.

Банки с наибольшим ростом устойчивости

Больше всего изменилось место в рейтинге устойчивости банков в Привату — банке с самыми чистыми активами в Украине.
В 2021 году его устойчивость оценили в 3,63 балла — одна из самых низких оценок, однако в 2025 году он поднялся до середины списка, заслужив 4,04 балла (+0,41 балла).
Высокий рост также продемонстрировал Укргазбанк — с 3,70 балла в 2021 году до 3,97 балла в 2025-м. Далее следует уже упоминавшийся УкрСиббанк, а за ним — ПУМБ и ОТП Банк, имеющие практически одинаковый рост рейтинга за 5 лет: на 0,18 и 0,16 балла соответственно.

Наименее устойчивые украинские банки

Наименее готовыми к экономическим потрясениям украинскими банками среди крупных, по мнению экспертов, в 2025 году являются Универсал Банк (3,94 балла), ПУМБ (3,82 балла) и Прокредит Банк (3,72 балла), входящий в международную группу ProCredit со штаб-квартирой в Германии.
До этого Finance.ua отмечал, что в 2025 году совокупный доход десяти ведущих украинских банков вырос на 14% по сравнению с показателями 2024 года — до 304,27 млрд грн. Лидером остается Приват, в то время как Универсал банк (monobank) показал наибольший рост дохода.
По материалам:
Слово і Діло
Банки УкраиныПриватБанкУкргазбанкУкрсиббанкКреди Агриколь БанкРайффайзен БанкПУМБОТП Банк
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems