Рейтинг самых устойчивых банков Украины (инфографика)

Как изменились рейтинги устойчивости украинских банков, Фото: freepik

Надежность банковской системы — один из залогов экономического развития и устойчивости, особенно в условиях тотальной неопределенности на фоне нового энергетического кризиса в мире. Наибольший рост рейтинга устойчивости среди украинских финучреждений за последние годы показал ПриватБанк, а также Укргазбанк и Укрсиббанк, который вместе с Креди Агриколь и Райффайзен Банком занимает самые высокие позиции в рейтинге.

Как менялась стрессоустойчивость украинских банков за последние пять лет, рассказывает «Слово и дело».

Рейтинг устойчивости украинских банков составляет издание « Минфин » на основе трех групп показателей.

Во-первых, стрессоустойчивость учреждения — то, насколько банк способен противостоять внутренним и внешним рискам. Сюда входят ликвидность и прибыльность банка, качество фондирования, достаточность капитала и масштаб деятельности.

Во-вторых, учитывается лояльность вкладчиков: опыт банка на рынке розничных депозитов, его популярность и платежная репутация.

Наконец рейтинг формирует оценка аналитиков из пула финансовых экспертов издания. Все это позволяет более или менее объективно оценить надежность банка и его способность выдержать новые потрясения. Оценка выставляется по пятибалльной шкале.

Рейтинг устойчивости банков, Инфографика: "Слово и дело"

Неизменная тройка самых устойчивых банков Украины

Самая заметная тенденция в устойчивости банков за 2021−2025 годы — это наличие трех лидеров, которые чередуются между собой в самых высоких местах рейтинга.

В 2021 году «золото» занял Райффайзен Банк (4,31 балла), в 2022−24 — Укрсиббанк (от 4,39 до 4,48 баллов), а в 2025 — Креди Агриколь Банк (4,38 балла).

Сначала устойчивость Райффайзена несколько выросла, но в конце концов опустилась до практически того же уровня, а УкрСиббанк показал наибольший прирост устойчивости среди первой троицы (+0,21 балла).

В то же время все три банка не являются лидерами по чистым активам, особенно Креди Агриколь.

Банки с наибольшим ростом устойчивости

Больше всего изменилось место в рейтинге устойчивости банков в Привату — банке с самыми чистыми активами в Украине.

В 2021 году его устойчивость оценили в 3,63 балла — одна из самых низких оценок, однако в 2025 году он поднялся до середины списка, заслужив 4,04 балла (+0,41 балла).

Высокий рост также продемонстрировал Укргазбанк — с 3,70 балла в 2021 году до 3,97 балла в 2025-м. Далее следует уже упоминавшийся УкрСиббанк, а за ним — ПУМБ и ОТП Банк , имеющие практически одинаковый рост рейтинга за 5 лет: на 0,18 и 0,16 балла соответственно.

Наименее устойчивые украинские банки

Наименее готовыми к экономическим потрясениям украинскими банками среди крупных, по мнению экспертов, в 2025 году являются Универсал Банк (3,94 балла), ПУМБ (3,82 балла) и Прокредит Банк (3,72 балла), входящий в международную группу ProCredit со штаб-квартирой в Германии.

До этого Finance.ua отмечал , что в 2025 году совокупный доход десяти ведущих украинских банков вырос на 14% по сравнению с показателями 2024 года — до 304,27 млрд грн. Лидером остается Приват, в то время как Универсал банк (monobank) показал наибольший рост дохода.

Слово і Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.