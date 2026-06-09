NovaPay разместил 14-й выпуск облигаций в объеме 200 млн грн

Международный финансовый сервис NovaPay сообщил о полном размещении 14-го выпуска корпоративных облигаций на сумму 200 млн грн. Привлеченные средства компания планирует направить на развитие кредитных товаров.
Что известно
Эмитентом облигаций серии «N» выступила компания «НоваПэй Кредит». Ценные бумаги выпущены номиналом 1 тыс. грн с купонной ставкой 18% годовых, которая выплачивается при погашении. Облигации также будут использоваться в операциях РЕПО, что является альтернативой банковским депозитам.
В компании отмечают, что привлеченное финансирование будет направлено на дальнейшее развитие кредитных сервисов.
«Серия N — это продолжение курса, которому мы следуем с 2023 года. Мы первыми из бизнеса предложили украинцам публичные корпоративные облигации во время полномасштабной войны, и уже в мае этого года в полном объеме погасили второй такой выпуск», — цитируются в релизе слова и.о. заместителя СЕО по розничному бизнесу NovaPay Яны Левады.
На сайте Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку сообщается, что отчет о размещении облигаций был утвержден 22 мая 2026 года.