Гривневый депозит, валюта или облигации — что выгоднее в 2026 году

Вложение 100 тыс. гривен

В условиях затяжной войны и ускорения инфляции украинцы все чаще задумываются не только о накоплении «на черный день», но и о защите своих сбережений от обесценения.

В таких условиях инфляция постепенно уменьшает покупательскую способность гривны, вынуждая искать инструменты сбережения капитала. Старший финансовый аналитик инвестгруппы ICU Тарас Котович проанализировал, как можно инвестировать 100 тысяч гривен в год, чтобы минимизировать потери покупательной способности.

Условия расчетов

Эксперт привел базовые условия расчетов:

денежные средства размещаются сроком на год;

через год их снимают и тратят в гривне;

для депозитов используется индексная ставка UIRD по состоянию на конец мая 2026 года (с возможными отклонениями в отдельных банках);

доход по депозитам облагается НДФЛ 18% и военным сбором 5%, тогда как ОВГЗ не облагаются налогом.

По словам Котовича, следует учитывать, что с начала 2026 года НБУ девальвировал гривну на 4,5%. В апрельском макропрогнозе регулятора инфляция оценивается на уровне 8% в 2026 году и 7,5% в 2027 году.

«Возьмем несколько пессимистичный вариант для наших расчетов, и предположим, что и девальвация, и инфляция в следующие 12 месяцев будут на уровне 10%. То есть, если вы сегодня покупаете доллар по 44,5 грн, то через год продадите на 10% дороже, минус разница между курсом купли и продажи, то есть примерно за 48,5 грн. Кросс-курс евро к доллару возьмем на уровне 1,16», — отметил аналитик.

Вариантов для инвестирования, по словам эксперта, немного: гривневый депозит, покупка валюты с последующим размещением на валютном депозите или инвестиции в гривневые ОВГЗ. Валютные ОВГЗ в этом примере не рассматриваются из-за недостаточного объема суммы.

Гривневый депозит

Ставка UIRD для гривны составляет 13,93% годовых. В таком случае за год начисляется 13 930 грн дохода. После уплаты налогов (2 507 грн НДФЛ и 697 грн военного сбора) чистая прибыль составит около 10 726 грн, то есть общая сумма — 110 726 грн вместе с вкладом.

«Уменьшаем этот доход на инфляцию и получаем, что покупательная способность наших денег уменьшится примерно на 11 тыс. грн. Поэтому прибыль, скорректированная на инфляцию, станет отрицательной, и наша покупательная способность даже немного уменьшится, хоть и не существенно — на 346 гривен», — говорит Котович.

Депозит в долларах

За 100 тыс. грн можно приобрести примерно 2247 долларов. При ставке 1,14% годовых (UIRD для доллара) за год начисляется 25,6 доллара, после налогообложения — 19,7 доллара. В результате на счете будет около 2267 долларов.

«Продав эту валюту в июне 2027 года, например, для поездки в отпуск, мы получим около 109 945 грн, то есть на почти 10 тыс. грн больше, чем инвестировали. Но за это время цены в гривне выросли, и на наши 109 945 грн мы сможем приобрести товары, которые сегодня стоили бы почти 99 тыс. грн. То есть мы даже потеряем примерно 1000 гривен», — объясняет аналитик.

Депозит в евро

По состоянию на конец мая 2026 года курс евро к доллару составил около 1,16, или 51,6 грн за евро. По пессимистическому сценарию курс в июне 2027 года может вырасти до 56,3 грн/евро.

В настоящее время за 100 тыс. грн можно приобрести примерно 1937 евро. При ставке 0,46% годовых (UIRD для евро) доход составит 8,9 евро, после налогов — 6,9 евро. В результате сумма вырастет до 1944 евро.

«Если следовать нашим предположениям относительно курса на июнь 2027, то продав эту валюту, мы получим 109 375 грн, то есть заработаем 9 375 грн — примерно как и по долларовому или гривневому депозиту. Но, опять же, мы сможем приобрести меньше товаров, чем до приобретения валюты и оформления депозита — то, на что мы бы потратили сегодня только 98,4 тыс. грн, то есть потеряем почти 1,6 тыс. грн», — отмечает эксперт.

ОВГЗ

При инвестировании в ОВГЗ важно учитывать сроки обращения конкретных выпусков. Для сравнения использован условный выпуск с погашением через 12 месяцев с доходностью 15,15%.

«Считаем, что приобрели мы их в первый день обращения по номинальной стоимости, то есть 1000 гривен за облигацию. За год мы получим на каждую облигацию по две выплаты купонов в размере 75,75 грн или в общей сложности 15 150 грн. Поскольку здесь нет никаких налогов, высчитываем только потерю покупательной способности, и имеем чистый доход 3,6 тыс. грн», — рассказывает аналитик.

Несмотря на инфляционное давление, ОВГЗ остаются более прибыльным инструментом по сравнению с депозитами благодаря более высокой доходности и отсутствию налогообложения.

«Если выбирать между депозитами, гривневый депозит минимизирует потери от инфляции. Вместо этого валютные депозиты дают скорее условное спокойствие и ощущение защиты сбережений, а реальную выгоду приносят только в случае резкой девальвации. Поэтому судьба валютных депозитов будет зависеть от поведения валютного рынка», — объясняет эксперт.

При резкой девальвации гривны валютные депозиты могут дать больше гривневый результат после конвертации, однако это одновременно сопровождается ускорением инфляции.

Подытоживая, аналитик отмечает, что выбор инструмента зависит от отношения к риску, ожиданий насчет курса и того, важнее ли для вкладчика ликвидность сейчас, или доходность через год.

