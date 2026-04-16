Доходность ОВГЗ остается привлекательной

Инвестиции в Украине
В Национальном банке Украины считают, что снижение доходности облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), наблюдаемое с начала 2026 года, — это естественный рыночный процесс, не создающий угроз для финансовой системы. Регулятор объясняет это сочетанием высокого спроса, замедлением инфляции и изменением ожиданий инвесторов.
Об этом заявил заместитель председателя Национального банка Украины Владимир Лепушинский в интервью «Интерфакс-Украина».

Почему снижаются ставки по ОВГЗ

«Минфин реагировал на ситуацию: если спрос высокий, а инфляция снижается, есть пространство для уменьшения доходности. В этом не было проблемы для нашей трансмиссии», — сказал замглавы НБУ.
С января Министерство финансов Украины сократило предложение облигаций, что позволило снизить ставки размещения. В частности:
  • годичные ОВГЗ подешевели с 16,35% до 15,15%;
  • двухлетние — с 17,5% до 15,87%;
  • трехлетние — с 17,8% до 16,15%.
В то же время, учетная ставка НБУ снизилась лишь до 15% и оставалась на этом уровне в марте. По словам Лепушинского, ставки по долгосрочным инструментам формируются, прежде всего, ожиданиями по инфляции, а не только решениями центробанка.
«Учетная ставка влияет непосредственно на цену привлечения на короткие сроки, тогда как на более долгие сроки ставки формируются за счет ожиданий. И инфляционные ожидания — очень важный компонент: насколько есть доверие к способности центрального банка все же преодолеть инфляцию после ее всплеска», — пояснил он.

Спрос на ОВГЗ и поведение инвесторов

Несмотря на снижение доходности, интерес к государственным облигациям остается высоким. В частности, более активно инвестирует население.
«В феврале у нас были рекордные инвестиции населения в гривневые ОВГЗ — 10 млрд грн. С начала года рост составил 24%, а с начала военного положения — вообще шесть с половиной раз. Портфель гривневых ОВГЗ населения превысил 82 млрд грн, а вместе с валютными — эквивалент 130 млрд грн».
Читайте также
По его словам, ранее существовал разрыв между доходностью ОВГЗ и депозитами, однако сейчас инструмент стал более популярным среди населения благодаря простоте инвестирования и отсутствию налогообложения.
Высоким остается и уровень реинвестирования: в первом квартале он составил около 160%.

Депозиты и рыночные колебания

В НБУ также отмечают, что рост спроса на валюту в марте не стал поводом для пересмотра политики в отношении ОВГЗ.
«Сейчас мы в периоде волатильности увидим. В принципе, доходность ОВГЗ остается привлекательной даже несмотря на ухудшение инфляционных ожиданий населения», — отметил Лепушинский.

Читайте также: Самые привлекательные депозиты апреля 2026 года

Параллельно растут и гривневые депозиты: за январь-март их объем увеличился примерно на 15 млрд грн — до 332 млрд грн.
В то же время, на последних аукционах 14 апреля спрос на ОВГЗ снизился до 0,86 млрд грн, несмотря на увеличение предложения со стороны Минфина до 9 млрд грн.
По материалам:
Finance.ua
ОВГЗИнвестицииНБУПроцентные ставки
Также по теме
Также по теме
