Доходность ОВГЗ остается привлекательной

В Национальном банке Украины считают, что снижение доходности облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), наблюдаемое с начала 2026 года, — это естественный рыночный процесс, не создающий угроз для финансовой системы. Регулятор объясняет это сочетанием высокого спроса, замедлением инфляции и изменением ожиданий инвесторов.
Об этом заявил заместитель председателя Национального банка Украины Владимир Лепушинский в интервью «Интерфакс-Украина».
Почему снижаются ставки по ОВГЗ
«Минфин реагировал на ситуацию: если спрос высокий, а инфляция снижается, есть пространство для уменьшения доходности. В этом не было проблемы для нашей трансмиссии», — сказал замглавы НБУ.
С января Министерство финансов Украины сократило предложение облигаций, что позволило снизить ставки размещения. В частности:
В то же время, учетная ставка НБУ снизилась лишь до 15% и оставалась на этом уровне в марте. По словам Лепушинского, ставки по долгосрочным инструментам формируются, прежде всего, ожиданиями по инфляции, а не только решениями центробанка.
«Учетная ставка влияет непосредственно на цену привлечения на короткие сроки, тогда как на более долгие сроки ставки формируются за счет ожиданий. И инфляционные ожидания — очень важный компонент: насколько есть доверие к способности центрального банка все же преодолеть инфляцию после ее всплеска», — пояснил он.
Спрос на ОВГЗ и поведение инвесторов
Несмотря на снижение доходности, интерес к государственным облигациям остается высоким. В частности, более активно инвестирует население.
«В феврале у нас были рекордные инвестиции населения в гривневые ОВГЗ — 10 млрд грн. С начала года рост составил 24%, а с начала военного положения — вообще шесть с половиной раз. Портфель гривневых ОВГЗ населения превысил 82 млрд грн, а вместе с валютными — эквивалент 130 млрд грн».
По его словам, ранее существовал разрыв между доходностью ОВГЗ и депозитами, однако сейчас инструмент стал более популярным среди населения благодаря простоте инвестирования и отсутствию налогообложения.
Высоким остается и уровень реинвестирования: в первом квартале он составил около 160%.
Депозиты и рыночные колебания
В НБУ также отмечают, что рост спроса на валюту в марте не стал поводом для пересмотра политики в отношении ОВГЗ.
«Сейчас мы в периоде волатильности увидим. В принципе, доходность ОВГЗ остается привлекательной даже несмотря на ухудшение инфляционных ожиданий населения», — отметил Лепушинский.