Укргазбанк вводит комиссию за покупку ОВГЗ в «Дії» Сегодня 08:33 — Фондовый рынок

При покупке облигаций внутреннего государственного займа комиссия 0,2% будет отображаться отдельной строкой во время проведения операции

Со среды, 15 апреля, Укргазбанк обновляет тарифы на оплату услуг через приложение «Дія».

Об этом ранее сообщал Finance.ua со ссылкой на заявление Укргазбанка.

Новые тарифы на операции

Обновления касаются нескольких категорий платежей:

военные облигации (ОВГЗ) — комиссия составит 0,2% (ранее — 0%);

налоги (ЕП, ЕСВ, военный сбор) — комиссия снижается с 1,4% до 1,3% (минимум 1 грн);

другие платежи (штрафы, судебный сбор, ЕГР, обновление данных ФЛП, справки, сервисы МВД и т. п. ) — тариф унифицируют и уменьшают с 1,4 до 1,3% (минимум 1 грн).

Комиссия на военные облигации

В банке уточнили, что при покупке облигаций внутреннего государственного займа комиссия 0,2% будет отображаться отдельной строкой во время проведения операции.

В то же время банк не получает прибыли от продажи ОВГЗ через приложение Дія, а комиссия 0,2% покрывает исключительно себестоимость транзакции.

«Комиссия 0,2% - это не прибыль банка, а себестоимость транзакции. Раньше мы оплачивали ее за свой счет, но как государственный банк считаем, что эти средства должны работать на государство», — отметили в Укргазбанке.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что украинцы уже приобрели через приложение более 22 млн военных облигаций на общую сумму 22,9 млрд грн.

🔎 InvestMarket от «Минфин» — онлайн-навигатор на рынке инвестиций. Сравнивайте условия и выбирайте проекты для инвестирования.

