Укргазбанк вводит комиссию за покупку ОВГЗ в «Дії»
Со среды, 15 апреля, Укргазбанк обновляет тарифы на оплату услуг через приложение «Дія».
Об этом ранее сообщал Finance.ua со ссылкой на заявление Укргазбанка.
Новые тарифы на операции
Обновления касаются нескольких категорий платежей:
- военные облигации (ОВГЗ) — комиссия составит 0,2% (ранее — 0%);
- налоги (ЕП, ЕСВ, военный сбор) — комиссия снижается с 1,4% до 1,3% (минимум 1 грн);
- другие платежи (штрафы, судебный сбор, ЕГР, обновление данных ФЛП, справки, сервисы МВД
и т. п.) — тариф унифицируют и уменьшают с 1,4 до 1,3% (минимум 1 грн).
Комиссия на военные облигации
В банке уточнили, что при покупке облигаций внутреннего государственного займа комиссия 0,2% будет отображаться отдельной строкой во время проведения операции.
В то же время банк не получает прибыли от продажи ОВГЗ через приложение Дія, а комиссия 0,2% покрывает исключительно себестоимость транзакции.
«Комиссия 0,2% - это не прибыль банка, а себестоимость транзакции. Раньше мы оплачивали ее за свой счет, но как государственный банк считаем, что эти средства должны работать на государство», — отметили в Укргазбанке.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что украинцы уже приобрели через приложение более 22 млн военных облигаций на общую сумму 22,9 млрд грн.
🔎 InvestMarket от «Минфин» — онлайн-навигатор на рынке инвестиций. Сравнивайте условия и выбирайте проекты для инвестирования.
Также по теме
НБУ принял решение о ликвидации Мотор-Банка
GoPro сократит почти четверть штата после убытков
Количество компаний с иностранным капиталом в рф сократилось на 35%
Рейтинг самых устойчивых банков Украины (инфографика)
Microsoft инвестирует $10 млрд в развитие ИИ в Японии
ТОП-10 украинских банков по доходу (инфографика)