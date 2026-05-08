Выгодны ли гривневые депозиты при росте доллара Сегодня 11:03 — Кредит&Депозит

Монеты и проценты

После решения НБУ оставить учетную ставку без изменений средние ставки по гривневым депозитам для населения в мае, вероятно, останутся в пределах 13−14,5% годовых. В то же время, отдельные банки могут предлагать до 16% годовых с учетом бонусов за открытие вклада.

Об этом сообщил директор департамента розничного бизнеса «Глобус Банка» Дмитрий Замотаев, пишет Униан

Гривневые депозиты vs рост доллара

Банкир также прокомментировал вопрос, который волнует многих вкладчиков: останутся ли гривневые депозиты выгодными в случае дальнейшего роста курса доллара.

По его словам, даже если курс поднимется до 45 грн/долл., депозиты в гривне все еще могут позволить не только сберечь деньги, но и получить доход.

По состоянию на начало мая официальный курс составляет около 44 грн за доллар. При росте до 45 грн/долл. ослабление гривны составит примерно 2,3%.

Как пояснил Замотаев, депозит на полгода под 14,5% годовых даже после уплаты налогов может перекрыть такую ​​девальвацию.

Сколько можно заработать на депозите в 100 тыс. грн и 10 тыс. грн.

К примеру, если положить 100 тыс. грн на депозит сроком на 6 месяцев под 14,5% годовых, начисленный доход составит 7250 грн. После уплаты налогов вкладчик получит 5582,5 грн чистой прибыли, а общая сумма в конце срока составит 105 582,5 грн.

Для сравнения: в начале вложения на 100 тыс. грн. можно было приобрести около 2272,7 доллара по курсу 44 грн./долл. После завершения депозита даже при курсе 45 грн/долл. эта сумма эквивалентна примерно 2346,3 доллара.

По словам банкира, условным пределом, после которого депозит перестанет перекрывать девальвацию, является курс около 46,46 грн за доллар.

Читайте также Как облагаются налогом деньги с депозитов

По расчетам банка даже вклад в 10 тыс. грн может принести определенный доход в зависимости от срока размещения средств.

Если оформить депозит на 3 месяца под 13% годовых, то общий доход составит 325 грн. После уплаты налогов чистая прибыль составит 250,25 грн.

При размещении 10 тыс. грн. на 6 месяцев под 14,5% годовых сумма начисленных процентов составит 725 грн, а чистый доход после уплаты налогов — 558,25 грн.

Если открыть вклад на год под 14,5% годовых, общий доход составит 1450 грн. После налоговых вычетов вкладчик получит 1116,5 грн чистой прибыли.

чтобы поддержать привлекательность гривневых инструментов и устойчивость валютного рынка. Ранее мы сообщали , что 30 апреля правление Национального банка Украины приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15%,

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.