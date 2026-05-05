Когда кредит — это выход: что предлагают банки Сегодня 09:50

Потребительские кредиты от банков

Полномасштабное вторжение россии в Украину и продолжающаяся пятый год жестокая война болезненно ударили по уровню жизни украинского общества. Финансовое состояние большинства украинцев существенно ухудшилось. Поэтому вопрос восстановления экономической активности населения сейчас очень важен для поддержания нормального функционирования украинской экономики.

Одним из главных финансовых инструментов, который позволяет гражданам получить доступ к ресурсам и решить стоящие перед ними насущные вопросы, являются потребительские кредиты, которые предоставляют украинские банки.

Банки обычно предлагают клиентам следующие виды потребительских кредитов:

кредит наличными;

рассрочка (покупка по частям);

онлайн-кредиты (быстрые ссуды);

кредитные карты со льготным периодом;

кредит под депозит.

В чем состоят особенности этих кредитов? Рассмотрим конкретные реализации этих потребительских кредитов в ведущих украинских банках.

Кредит наличными

Например, àбанк предлагает клиентам открыть мгновенный кредит «Быстрая наличка» . Сумма кредита может достигать 500 тыс. гривен, а срок кредитования — от 1 до 60 месяцев (5 лет).

Кредит наличными от àбанк

В то же время есть шесть вариантов процентной ставки по кредиту «Быстрая наличка» — 0,0001%, 29%, 55%, 75%, 85% или 99%. Та или иная процентная ставка устанавливается в зависимости от кредитного рейтинга и истории отношений с банком. Например, на ставку 29% могут рассчитывать те, кто получает зарплату на карту àбанк, имеет высокий кредитный рейтинг и никогда не допускал просрочку.

ПриватБанк «Кредит наличными» можно также получить в сумме до 500 тыс. гривен, при этом реальная годовая процентная ставка составляет 40,47%.

Размер кредита, который может получить клиент, зависит от размера официального дохода, наличия официальной работы и стабильного дохода, кредитной истории и многих показателей.

Решение о предоставлении подобного кредита принимается почти мгновенно. Для оформления нужны только паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) — прежний идентификационный код.

Рассрочки

Популярным видом потребительского кредита является рассрочка. Тот же àбанк предлагает своим клиентам два разных вида рассрочки — «Плати частями» и «Рассрочка». В случае оформления услуги «Плати частями», когда приобретаешь товар в сети магазинов-партнеров банка клиент не переплачивает ни копейки. Процентная ставка по такому кредиту составляет 0,00001% годовых, то есть практически ноль.

Первый платеж списывается с кредитной карты сразу при покупке после подтверждения, все остальные — в этот же день в последующие месяцы. Срок кредитования — до 24 месяцев, а сумма может составлять от 300 до 200 тыс. гривен.

Подобную разновидность рассрочки предлагают и другие коммерческие банки. Различаются они только названиями и сроком, на который оформляются.

Например, monobank предлагает клиентам рассрочку «Покупка по частям», ПУМБ — рассрочку «Плати по частям», а Сенс Банк — рассрочку «Простая оплата по частям».

Онлайн-кредит

При необходимости мгновенно получить кредит на небольшую сумму (от 500 до 10 тыс. гривен) можно воспользоваться кредитом онлайн «Мгновенные деньги». Процентная ставка по такому кредиту в àбанк составляет от 0,3% до 0,7% в день. Это больше, чем по другому виду кредита, и подобный кредит используется, если деньги нужны в относительно небольшой сумме, срочно и на относительно небольшой срок (например, до получения заработной платы), но в случае необходимости может быть продлен на срок до 1 года.

К примеру, подобный онлайн-кредит в Идея Банк можно оформить под реальную годовую процентную ставку 89,33%. Решение принимается практически за пару минут; одноразовая и ежемесячная комиссии — отсутствуют.

Кредит под депозит

Еще одним видом потребительского кредита, который предлагают украинские банки, является кредит под депозит, оформленный в этом же банке. Как вариант, в àбанк можно получить в кредит до 95% от суммы депозита в национальной валюте, а размер такого кредита может составлять до 5 млн гривен. Срок кредитования — от 2 до 15 месяцев, а процентная ставка по кредиту под депозит — от 13 до 22% годовых или + 5% к процентной ставке по депозиту в гривне.

Преимущество такого кредита состоит в том, что не нужно трогать депозит, и начисленные проценты за ним сохраняются.

Кредитные карты

Бесспорно наилучшим вариантом в случае, если средства требуются на относительно небольшой срок, является оформление кредитной карты со льготным периодом. Льготный период может составлять от 55 дней (по кредитной карте ПриватБанк) до 92 дней (по кредитной карте Банк Альянс).

При этом кредитный лимит может составлять от 100 тыс. гривен до 1 млн гривен. Преимуществом кредитной карты является то, что средства доступны в любой момент, не требуется дополнительных разрешений банка на их использование. А если вернуть их во время действия льготного периода, вообще не нужно будет переплачивать за их использование. Неудивительно, что сейчас десятки украинских банков предлагают клиентам оформить кредитную карту со льготным периодом.

Размер кредитного лимита, который может быть согласован для клиента, может зависеть от типа кредита. К примеру, в случае рассрочки клиент может рассчитывать на большую сумму, чем, например, для наличного кредита. Причина — уровень риска. В случае рассрочки деньги идут непосредственно в магазин за конкретный товар. При наличном кредите клиент получает «живые» деньги в кассе или на карту, и банк не может проконтролировать, куда они будут потрачены: на ремонт в квартире, погашение другого кредита или на азартные игры.

Преимущества потребительских кредитов

Главным преимуществом потребительских кредитов является быстрый доступ к средствам, ведь банки часто предлагают простые онлайн-решения с минимальным пакетом документов. Кроме того, стоит отметить гибкость использования полученных средств, ведь их можно тратить на любые нужды. Нет понятия «целевого использования средств» (если это, конечно, не рассрочка).

Существует возможность рассрочки выплат, что существенно уменьшает финансовую нагрузку на бюджет.

Также в случае получения подобных кредитов и своевременного их погашения формируется положительная кредитная история, что важно для получения в будущем больших ссуд (кредитов на недвижимость или покупку авто).

Риски потребительских кредитов

Однако, кроме очевидных преимуществ, потребительские кредиты несут также риски, о которых следует помнить.

Главный риск — возникновение чрезмерной задолженности. Случаи, когда человек берет столько кредитов, что не в состоянии их своевременно обслуживать. Поэтому он может оказаться в долговой ловушке.

Другой риск — высокие процентные ставки, особенно в случае использования быстрых кредитов.

Третий риск — это нестабильность доходов. В условиях экономической неопределенности, усиленной военным положением, возрастает риск потери платежеспособности (например, из-за увольнения с работы).

Наконец, во многих случаях заемщик рискует вместе с кредитом получить скрытые комиссии по его обслуживанию, что значительно увеличивает общую стоимость кредита.

Практические советы по ответственному пользованию потребительскими кредитами

Специалисты Finance.ua сформулировали практические советы по ответственному пользованию потребительскими кредитами:

Реально оценивайте свою платежеспособность. Ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать 30−35% вашего дохода. Сравните предложения разных банков. Следует обращать внимание не только на задекларированную процентную ставку, но и реальную годовую процентную ставку и наличие дополнительных комиссий. Непременно уточняйте возможность досрочного возврата кредита. Избегайте импульсивных решений. Каждый кредит должен являться результатом тщательных просчетов и использоваться только на неотложные нужды. Используйте кредиты в целях развития. Наиболее оправданные кредиты — способствующие повышению дохода или качества жизни (образование, профессиональное развитие, инструменты для работы).

