Преимущества и риски потребительских кредитов (практические советы)

Нет понятия «целевого использования средств» (если это, конечно, не рассрочка). Существует возможность рассрочки выплат, что существенно уменьшает финансовую нагрузку на бюджет.
Также в случае получения подобных кредитов и своевременного их погашения формируется положительная кредитная история, что важно для получения в будущем больших ссуд (кредитов на недвижимость или покупку авто).
Риски потребительских кредитов
Однако, кроме очевидных преимуществ, потребительские кредиты несут также риски, о которых следует помнить.
Главный риск — возникновение чрезмерной задолженности. Случаи, когда человек берет столько кредитов, что не в состоянии их своевременно обслуживать. Поэтому она может оказаться в долговой ловушке.
Другой риск — высокие процентные ставки, особенно в случае использования быстрых кредитов.
Третий риск — это нестабильность доходов. В условиях экономической неопределенности, усиленной военным положением, возрастает риск потери платежеспособности (например, из-за увольнения с работы).
Наконец, во многих случаях заемщик рискует вместе с кредитом получить скрытые комиссии по его обслуживанию, что значительно увеличивает общую стоимость кредита.
Практические советы
Специалисты Finance.ua сформулировали практические советы по ответственному пользованию потребительскими кредитами:
Реально оценивайте свою платежеспособность. Ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать 30−35% вашего дохода.
Сравните предложения разных банков. Следует обращать внимание не только на задекларированную процентную ставку, но и реальную годовую процентную ставку и наличие дополнительных комиссий.
Непременно уточняйте возможность досрочного возврата кредита.
Избегайте импульсивных решений. Каждый кредит должен быть результатом тщательных просчетов и использоваться только на неотложные нужды.
Используйте кредиты в целях развития. Наиболее оправданные кредиты — способствующие повышению дохода или качества жизни (образование, профессиональное развитие, инструменты для работы).