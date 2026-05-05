0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Преимущества и риски потребительских кредитов (практические советы)

Кредит&Депозит
22
Преимущества и риски потребительских кредитов (практические советы)
Преимущества и риски потребительских кредитов (практические советы)
Главное преимущество потребительских кредитов — быстрый доступ к деньгам, ведь банки часто предлагают простые онлайн-решения с минимальным пакетом документов.
Кроме того, следует отметить гибкость использования полученных средств, ведь их можно тратить на любые потребности.
Об этом идет речь в нашей статье — Когда кредит — это выход: что предлагают банки
Нет понятия «целевого использования средств» (если это, конечно, не рассрочка). Существует возможность рассрочки выплат, что существенно уменьшает финансовую нагрузку на бюджет.
Также в случае получения подобных кредитов и своевременного их погашения формируется положительная кредитная история, что важно для получения в будущем больших ссуд (кредитов на недвижимость или покупку авто).

Риски потребительских кредитов

Однако, кроме очевидных преимуществ, потребительские кредиты несут также риски, о которых следует помнить.
Главный риск — возникновение чрезмерной задолженности. Случаи, когда человек берет столько кредитов, что не в состоянии их своевременно обслуживать. Поэтому она может оказаться в долговой ловушке.
Другой риск — высокие процентные ставки, особенно в случае использования быстрых кредитов.
Третий риск — это нестабильность доходов. В условиях экономической неопределенности, усиленной военным положением, возрастает риск потери платежеспособности (например, из-за увольнения с работы).
Наконец, во многих случаях заемщик рискует вместе с кредитом получить скрытые комиссии по его обслуживанию, что значительно увеличивает общую стоимость кредита.

Практические советы

Специалисты Finance.ua сформулировали практические советы по ответственному пользованию потребительскими кредитами:
  1. Реально оценивайте свою платежеспособность. Ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать 30−35% вашего дохода.
  2. Сравните предложения разных банков. Следует обращать внимание не только на задекларированную процентную ставку, но и реальную годовую процентную ставку и наличие дополнительных комиссий.
  3. Непременно уточняйте возможность досрочного возврата кредита.
  4. Избегайте импульсивных решений. Каждый кредит должен быть результатом тщательных просчетов и использоваться только на неотложные нужды.
  5. Используйте кредиты в целях развития. Наиболее оправданные кредиты — способствующие повышению дохода или качества жизни (образование, профессиональное развитие, инструменты для работы).
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Кредиты
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems