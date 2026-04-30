Нацбанк принял решение по учетной ставке Сегодня 14:15 — Кредит&Депозит

Процентная ставка

Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15%.

Как объяснил регулятор, это поможет поддержать привлекательность гривневых инструментов, устойчивость валютного рынка и контролируемость инфляционных ожиданий на фоне усиления ценового давления.

«Надлежащий уровень монетарных условий будет способствовать возвращению инфляции на траекторию устойчивого замедления до 5% на горизонте политики. В случае усиления рисков для ценовой динамики НБУ будет готов применить дополнительные меры по сдерживанию инфляционного давления», — говорится в сообщении НБУ.

Почему ставку не изменили

В начале года давление на гривну усилилось из-за последствий зимних обстрелов энергетики и обострения ситуации на Ближнем Востоке. Это привело к росту импорта энергоресурсов и ухудшению курсовых ожиданий.

В этих условиях НБУ продолжал активно работать на валютном рынке в пределах режима управляемой гибкости курса, чтобы сглаживать резкие колебания. Дополнительно ситуацию стабилизировала приостановка снижения ставок в марте — это поддержало интерес к гривневым инструментам.

В частности, ставки по депозитам оставались стабильными, а иногда даже росли. В результате объем гривневых вкладов населения продолжил увеличиваться, как и спрос на государственные облигации.

Что будет дальше с учетной ставкой

Сохранение ставки на уровне 15% должно поддержать финансовую устойчивость и контроль над инфляцией в условиях высокой неопределенности. В то же время это решение не должно сдерживать кредитование, которое продолжает демонстрировать активный рост.

Обновленный прогноз предусматривает, что учетная ставка будет оставаться на этом уровне, по меньшей мере, до II квартала 2027 года. Если инфляционные риски усилятся, НБУ готов принять дополнительные меры, в частности повысить ставку.

Полный макропрогноз будет обнародован 7 мая 2026 года, а детали дискуссии членов монетарного комитета — 11 мая.

Ранее мы сообщали , что НБУ направит в госбюджет рекордную сумму прибыли.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.