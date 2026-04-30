Банки прогнозируют рост рынка автокредитов на 15−20%

Об этом рассказали банкиры во время круглого стола по теме «Зеленый свет для авторынка: как купить автомобиль в кредит в 2026 году», проведенного «Финансовым клубом».
«Постепенно увеличивается проникновение кредитных продуктов в общие продажи машин физическим лицам, — отметил руководитель департамента обеспеченного кредитования ПриватБанка Владислав Королев. — Уже в марте у нас показатель — около 30%, и за счет увеличения этого проникновения рынок кредитных продаж может вырасти на 15−20%».
Заместитель начальника управления по работе с партнерами банка «Глобус» Сергей Кипоренко говорит, что I квартал 2026 года показал 8% прироста общих продаж.
«Мы не ожидаем существенного роста рынка в этом году. Может быть рост среднего чека за счет инфляции на 10%», — рассказал руководитель центра Ощадбанка по работе с партнерами по кредитованию Александр Мришук.
Сергей Кипоренко оценил рынок подержанных автомобилей в 2025 году на уровне 70 тыс. штук. Александр Мришук отметил, что за 2025 год кредитование подержанных авто выросло вдвое, а сроки кредитования составляют 60−84 месяцев. «Многие дилерские сети рассматривают возможность вхождения в рынок подержанных автомобилей», — сказал он.
«На рынке подержанных авто, вероятно, будет рост вдвое, как и в прошлом году, но это все равно будут довольно небольшие цифры по сравнению с рынком новых машин», — считает Владислав Королев.
Заместитель директора департамента продаж через альтернативные каналы и партнеров Креди Агриколь Банка Максим Запорожец не ожидает существенных изменений. «Авторынку не стоит ожидать значительного роста. На спрос не будут особенно влиять ставки, если они изменятся на 0,5−1%», — отметил он.
По материалам:
Фінансовий клуб
