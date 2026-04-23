Распределение вкладов физлиц в банках по размерам (инфографика)

По состоянию на 1 апреля 2026 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 647,2 млрд грн, что на 29,4 млрд грн больше показателя в начале года.
За год по сравнению с показателем по состоянию на 1 апреля 2025 года общий прирост вкладов граждан составил 254,4 млрд грн.
Из общей суммы вкладов физических лиц на 1 апреля 2026 года:
вклады в национальной валюте — 1 073,4 млрд грн (-9,7 млрд грн за март 2026);
вклады в иностранной валюте — 573,8 млрд грн (+5,8 млрд грн за март 2026 г.).
Доля ФЛП в структуре вкладчиков на 1 апреля 2026 года составила 3,2%, а в структуре суммы вкладов — 11,5%. Сумма их вкладов составила 189,5 млрд грн.
1 апреля 2026 года распределение вкладов физических лиц в банковской системе по размерам выглядит так:
Вклады физических лиц-предпринимателей подпадают под гарантии Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Ранее Finance.ua писал, что по расчетам экспертов, гривневые депозиты и сейчас остаются привлекательным инструментом сбережения денег, даже несмотря на наблюдаемое сейчас укрепление доллара и евро.
По данным опроса Нацбанка о банковском фондировании во ІІ квартале 2026 года, большинство финучреждений фиксировали уменьшение объемов средств корпораций, а вот объем депозитов домохозяйств, напротив, несколько увеличился. Но динамика накоплений населением средств в банках была неравномерной.