Кредитование бизнеса и населения в Украине растет

В начале 2026 года банковский сектор продолжает наращивать кредитование бизнеса и населения, а уровень проникновения кредитов в ВВП постепенно растет.
Статистикой поделился глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев.
Кредитование бизнеса продолжает расти
В первом квартале 2026 года уровень проникновения чистых кредитов бизнеса в ВВП вырос до 8,9% по сравнению с 8,7% годом ранее. Положительная динамика наблюдалась и в сегменте кредитования населения: показатель вырос с 3,3% до 3,5%.
В частности, объем ипотечного кредитования вырос на 6,2% за квартал и на 36,8% в годовом исчислении. Доля ипотеки в розничном портфеле составила 13,3%. Чаще всего займы на жилье оформляли по программе «єОселя».
Относительно ставок
В первом квартале 2026 года средняя ставка по бизнес-кредитам в гривне составила 15,1% годовых. Для населения этот показатель составил 29,7% годовых.
Объем чистых кредитов в банковской системе вырос на 6,1% за квартал и на 32,8% за год. Параллельно банки увеличивали и вложения в ОВГЗ — портфель вырос на 3,5% за квартал и на 11,3% в годовом исчислении.