Кредитование бизнеса и населения в Украине растет

Кредит&Депозит

В начале 2026 года банковский сектор продолжает наращивать кредитование бизнеса и населения, а уровень проникновения кредитов в ВВП постепенно растет.
Статистикой поделился глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев.

Кредитование бизнеса продолжает расти

В первом квартале 2026 года уровень проникновения чистых кредитов бизнеса в ВВП вырос до 8,9% по сравнению с 8,7% годом ранее. Положительная динамика наблюдалась и в сегменте кредитования населения: показатель вырос с 3,3% до 3,5%.
По итогам квартала чистый кредитный портфель бизнеса в гривне увеличился на 6,3%, а в годовом исчислении — на 31,7%. Такая тенденция длится уже около трех лет.
В то же время кредитование малого и среднего бизнеса росло медленнее. За квартал прирост составил 4,3%, а за год — 28,1%. Поэтому доля кредитов МСП в общем портфеле сократилась на 1,1 п.п. — до 58,4%.
Активнее всего в начале года кредитами пользовались частные компании. Спрос наблюдался среди предприятий торговли, машиностроения, ОПК, строительства, пищевой промышленности и агросектора.
Спрос на кредиты среди населения вырос

Кредитный портфель физлиц в гривне также продолжил расти. За квартал он увеличился на 8,1%, а за год — на 35,8%.
Чаще всего граждане оформляли необеспеченные кредиты. В то же время доля ипотеки, автокредитов и займов на бытовую технику в структуре розничного портфеля несколько сократилась.
В частности, объем ипотечного кредитования вырос на 6,2% за квартал и на 36,8% в годовом исчислении. Доля ипотеки в розничном портфеле составила 13,3%. Чаще всего займы на жилье оформляли по программе «єОселя».

Относительно ставок

В первом квартале 2026 года средняя ставка по бизнес-кредитам в гривне составила 15,1% годовых. Для населения этот показатель составил 29,7% годовых.
Объем чистых кредитов в банковской системе вырос на 6,1% за квартал и на 32,8% за год. Параллельно банки увеличивали и вложения в ОВГЗ — портфель вырос на 3,5% за квартал и на 11,3% в годовом исчислении.
Также в течение года рос объем депозитных сертификатов — на 6,2%, хотя в квартальном измерении наблюдалось сокращение на 26,1% из-за сезонного оттока средств клиентов.
«Это означает, что хотя банки и масштабируют кредитование, вместе с тем они выбирают инвестиции в безрисковые инструменты типа ОВГЗ и депозитных сертификатов», — говорит Гетманцев.
Также он отметил, что в начале 2026 года доля ОВГЗ в структуре чистых активов банков составляла 41%, тогда как кредиты бизнеса и населения занимали всего 29,1%.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
КредитыВВПМалый бизнесСредний бизнес
