В марте украинцы оформили более 800 ипотечных кредитов: где чаще всего берут жилье в кредит

Банки Украины в марте 2026 года выдали 808 ипотечных кредитов на общую сумму 1,5 млрд грн.

Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса банков по ипотечному кредитованию.

По данным опроса, 494 кредита на сумму 932 млн грн банки предоставили на первичном рынке недвижимости. Из них 240 кредитов на 439 млн грн были оформлены под залог имущественных прав на будущую недвижимость.

Еще 314 кредитов на сумму 573 млн грн выдали на вторичном рынке жилья.

В то же время качество ипотечного портфеля банки оценивают как хорошее. Доля неработающих кредитов составляет 13%.

Ставки по кредитам

В марте средневзвешенная эффективная ставка составила 8,37% годовых на первичном рынке и 10,48% на вторичном рынке.

Где выдают больше всего кредитов на жилье

В региональном разрезе наибольшие объемы ипотечного кредитования зафиксировали в марте в Киеве и Киевской области. В частности:

в Киевской области выдали 256 кредитов на 471 млн грн, что составляет 31% от общего объема;

в Киеве — 185 кредитов на 402 млн грн;

во Львовской области — 43 кредита на 92 млн грн;

в Винницкой области — 35 кредитов на 69 млн грн;

в Волынской области — 32 кредита на 57 млн ​​грн.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что в Украине введена новая модель ипотечного кредитования, которая предусматривает частичную компенсацию расходов работника со стороны работодателя. Соответствующую программу реализуют Ощадбанк совместно с Укрзализныцей в рамках государственной программы «єОселя».

Поддержка от Укрзализныци предусмотрена на двух уровнях:

компенсация 20% первого взноса по кредиту;

частичное покрытие ежемесячных платежей в течение трех лет.

Компенсация первого взноса будет действовать при условии, что стоимость жилья не превышает 2 млн грн, а сам взнос составляет 30% от стоимости квартиры. Также в компании сообщили, что в будущем могут ввести еще одну опцию — частичную оплату аванса еще до подписания ипотечного договора.

