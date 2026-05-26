Кредитование поддерживает рост активов банков два года подряд — НБУ

Кредитование поддерживает рост активов банков два года подряд. Это один из выводов обзора банковского сектора за I квартал этого года.
Об этом пишет НБУ.
Прирост чистых гривневых кредитов бизнесу и населению ускорился по сравнению с предыдущим кварталом, а в годовом исчислении был близок к трети.
Среди других трендов банковского сектора аналитики выделили следующие:
  • банки и далее наращивали портфель ОВГЗ, объем депозитных сертификатов уменьшился на 26,1% за квартал;
  • самый быстрый прирост кредитов бизнесу показали частные и иностранные банки, по срокам погашения — кредиты на срок более трех лет, по отраслям — предприятия торговли, машиностроения (прежде всего ОПК) и строительства;
  • рост объема чистых гривневых кредитов населению оживился за счет необеспеченных займов, при этом рост объема ипотечных и автокредитов замедлился;
  • доля неработающих кредитов уменьшилась до 12,9% как из-за списания значительного объема старых NPL, так и за счет прироста нового портфеля хорошего качества;
  • гривневые кредитные ставки для бизнеса снизились до 15,1% годовых, в том числе самая низкая средняя ставка — 13,3% годовых — в дальнейшем предлагали иностранные банки;
  • сектор сохранил высокую чистую процентную маржу и оставался операционно эффективным, в то же время чистая прибыль банков за I квартал сократилась на треть из-за повышенной ставки налога на прибыль (50%).
До этого Finance.ua отмечал, что на 1 мая 2026 года общая сумма вкладов физических лиц, включая физических лиц-предпринимателей, в банках Украины составила 1 687,3 млрд грн. Это на 40,1 млрд грн больше, чем месяцем ранее. Об этом свидетельствуют данные Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Из общей суммы вкладов физических лиц на 1 мая 2026 года:
  • вклады в национальной валюте — 1103,8 млрд грн (+30,4 млрд грн за апрель 2026 года);
  • вклады в иностранной валюте — 583,5 млрд грн (+9,7 млрд грн за апрель 2026 года).
По материалам:
Finance.ua
НБУ
