Кредитование поддерживает рост активов банков два года подряд — НБУ
- банки и далее наращивали портфель ОВГЗ, объем депозитных сертификатов уменьшился на 26,1% за квартал;
- самый быстрый прирост кредитов бизнесу показали частные и иностранные банки, по срокам погашения — кредиты на срок более трех лет, по отраслям — предприятия торговли, машиностроения (прежде всего ОПК) и строительства;
- рост объема чистых гривневых кредитов населению оживился за счет необеспеченных займов, при этом рост объема ипотечных и автокредитов замедлился;
- доля неработающих кредитов уменьшилась до 12,9% как из-за списания значительного объема старых NPL, так и за счет прироста нового портфеля хорошего качества;
- гривневые кредитные ставки для бизнеса снизились до 15,1% годовых, в том числе самая низкая средняя ставка — 13,3% годовых — в дальнейшем предлагали иностранные банки;
- сектор сохранил высокую чистую процентную маржу и оставался операционно эффективным, в то же время чистая прибыль банков за I квартал сократилась на треть из-за повышенной ставки налога на прибыль (50%).
- вклады в национальной валюте — 1103,8 млрд грн (+30,4 млрд грн за апрель 2026 года);
- вклады в иностранной валюте — 583,5 млрд грн (+9,7 млрд грн за апрель 2026 года).
