Кредитование поддерживает рост активов банков два года подряд — НБУ

Кредитование поддерживает рост активов банков два года подряд. Это один из выводов обзора банковского сектора за I квартал этого года.

Об этом пишет НБУ.

Прирост чистых гривневых кредитов бизнесу и населению ускорился по сравнению с предыдущим кварталом, а в годовом исчислении был близок к трети.

Среди других трендов банковского сектора аналитики выделили следующие:

банки и далее наращивали портфель ОВГЗ, объем депозитных сертификатов уменьшился на 26,1% за квартал;

самый быстрый прирост кредитов бизнесу показали частные и иностранные банки, по срокам погашения — кредиты на срок более трех лет, по отраслям — предприятия торговли, машиностроения (прежде всего ОПК) и строительства;

рост объема чистых гривневых кредитов населению оживился за счет необеспеченных займов, при этом рост объема ипотечных и автокредитов замедлился;

доля неработающих кредитов уменьшилась до 12,9% как из-за списания значительного объема старых NPL, так и за счет прироста нового портфеля хорошего качества;

гривневые кредитные ставки для бизнеса снизились до 15,1% годовых, в том числе самая низкая средняя ставка — 13,3% годовых — в дальнейшем предлагали иностранные банки;

сектор сохранил высокую чистую процентную маржу и оставался операционно эффективным, в то же время чистая прибыль банков за I квартал сократилась на треть из-за повышенной ставки налога на прибыль (50%).

Об этом До этого Finance.ua отмечал, что на 1 мая 2026 года общая сумма вкладов физических лиц, включая физических лиц-предпринимателей, в банках Украины составила 1 687,3 млрд грн. Это на 40,1 млрд грн больше, чем месяцем ранее.Об этом свидетельствуют данные Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Из общей суммы вкладов физических лиц на 1 мая 2026 года:

вклады в национальной валюте — 1103,8 млрд грн (+30,4 млрд грн за апрель 2026 года);

(+30,4 млрд грн за апрель 2026 года); вклады в иностранной валюте — 583,5 млрд грн (+9,7 млрд грн за апрель 2026 года).

