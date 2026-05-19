Напомним, темпы кредитования бизнеса и населения на Украине сохраняются на высоком уровне. Чистые гривневые кредиты бизнеса (субъектам хозяйствования и небанковским финансовым учреждениям) в платежеспособных банках в апреле 2026 года увеличились на 34%, населению — на 35% г/г.
Ранее Finance.ua писал, что для физических лиц на период военного положения предусмотрены упрощенные условия погашения кредитов в банках-банкротах, которые будут действовать до 31 августа 2026 года.
Справка Finance.ua:
За 2025 год в целом объем кредитов в экономике вырос на 8,2% с 1106,8 млрд гривен.
За 2024 год объем кредитов в экономике вырос на 10,9% с 997,877 млрд гривен.
За 2023 год объем кредитов в экономике сократился на 1% с 1007,648 млрд гривен.
За 2022 год объем кредитов в экономике сократился на 3,5% с 1044,049 млрд гривен.
Также Finance.ua уже писал, что банки снова активно кредитуют малый бизнес. Но изменились «правила игры» — предприниматели, которые приходят, «как раньше», нередко получают отказ.