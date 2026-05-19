0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как растет кредитование экономики — НБУ

Кредит&Депозит
14
Как растет кредитование экономики — НБУ
Как растет кредитование экономики — НБУ
По оперативным данным НБУ, в апреле объем кредитов, выданных коммерческими банками корпоративному сектору и физическим лицам, увеличился на 2,3% до 1292,259 млрд гривен.
Об этом говорится в сообщении Нацбанка.
Процентные ставки в апреле по гривневым кредитам для бизнеса выросли на 1 п.п. до 15,8%, для населения — выросли на 0,4 п.п. до 37%.
По валютным кредитам ставки для бизнеса составили 6,1%.
<i>Создано с помощью ИИ</i>
Создано с помощью ИИ
Напомним, темпы кредитования бизнеса и населения на Украине сохраняются на высоком уровне. Чистые гривневые кредиты бизнеса (субъектам хозяйствования и небанковским финансовым учреждениям) в платежеспособных банках в апреле 2026 года увеличились на 34%, населению — на 35% г/г.
Ранее Finance.ua писал, что для физических лиц на период военного положения предусмотрены упрощенные условия погашения кредитов в банках-банкротах, которые будут действовать до 31 августа 2026 года.

Справка Finance.ua:

  • За 2025 год в целом объем кредитов в экономике вырос на 8,2% с 1106,8 млрд гривен.
  • За 2024 год объем кредитов в экономике вырос на 10,9% с 997,877 млрд гривен.
  • За 2023 год объем кредитов в экономике сократился на 1% с 1007,648 млрд гривен.
  • За 2022 год объем кредитов в экономике сократился на 3,5% с 1044,049 млрд гривен.
Также Finance.ua уже писал, что банки снова активно кредитуют малый бизнес. Но изменились «правила игры» — предприниматели, которые приходят, «как раньше», нередко получают отказ.
Finance.ua решил проанализировать логику современной банковской оценки, чтобы вы могли эффективно подготовиться и получить необходимое кредитование — Как ФЛП повысить шансы на одобрение кредита: ключевые шаги, которые помогают
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
КредитыНБУ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems