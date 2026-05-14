Бизнесу готовят новую энергетическую программу — детали

В Украине с 1 июня планируют запустить новую программу поддержки энергетических проектов «Энергетика 10», в рамках которой бизнес сможет получить кредиты до 23 млн евро сроком на пять лет под 10% годовых.

Об этом на форуме Energy Finance заявил заместитель гендиректора Национального учреждения развития Валерий Майборода.

Что известно о программе

По его словам, новая программа станет расширением действующего направления энергоподдержки в пределах «5−7-9%», где максимальная сумма финансирования ограничена 250 млн грн.

«Максимальная сумма кредита будет составлять до 23 млн евро на пять лет «, — сообщил Майборода.

Он уточнил, что заемщики также получат 12 месяцев отсрочки на погашение основной суммы кредита, а ставка будет составлять 10% годовых.

По словам представителя Национального учреждения развития, правительство уже согласовало критерии отбора проектов совместно с Министерством энергетики и Министерством экономики.

Приоритет и цель программы

Приоритет будут предоставлять проектам с высокой эффективностью для энергосистемы, в частности предприятиям из прифронтовых регионов, а также компаниям, уже имеющим земельные участки, технические условия и разрешения на подключение к сети.

«Лучше всего будет, если предприятие уже закупило оборудование, но не установило его», — отметил Майборода.

Он пояснил, что в этом случае государственная поддержка позволит быстро профинансировать пуско-наладочные работы и оперативно ввести мощности в эксплуатацию.

Также одним из ключевых критериев отбора станет себестоимость производства мегаватта — предпочтение будут получать проекты с более высокой эффективностью и более быстрым запуском.

Майборода сообщил, что заявки планируют собирать в течение двух месяцев, после чего будут отбираться наиболее приоритетные проекты. Участие в программе смогут принимать все банки-партнеры государственной программы «5−7-9%».

«Главное, чтобы банк предоставил наиболее интересный и приоритетный проект», — подчеркнул он.

