Как ФЛП повысить шансы на одобрение кредита: ключевые вспомогательные шаги

Банки снова активно кредитуют малый бизнес. Но изменились «правила игры» — приходящие «как раньше» предприниматели нередко получают отказ. Finance.ua решил проанализировать логику современной банковской оценки, чтобы вы могли эффективно подготовиться и получить необходимое кредитование.
Почему банки стали более тщательными в оценке ФЛП
Банк дает взаймы чужие деньги — депозиты своих клиентов. Следовательно, именно финучреждение ответственно за возврат этих денег. Поэтому заявка — это не вопрос «доверяем ли мы предпринимателю?». Это оценка того, сможет ли бизнес обслуживать долг без критических рисков.
В условиях военного состояния оценка стала более тщательной: банки дополнительно учитывают мобилизационные риски, операционную нестабильность, логистические перебои и непредсказуемость спроса в отдельных отраслях.
Подходы стали более системными. Банки желают финансировать бизнесы, действительно функциональные и способные генерировать доход.
Ключевые критерии, проверяемые банком
Прежде чем принять решение, банк анализирует несколько блоков информации одновременно. Вот на что обращают внимание:
Срок фактической деятельности:
минимум — 6 месяцев реальной операционной работы;
не дата регистрации ФЛП, а фактические обороты и отчетность за этот период;
вашему бизнесу менее 6 месяцев? Это фактическое основание для автоматического отказа в большинстве банков.
Кредитная история:
проверяют все кредиты предпринимателя как физического лица: бизнес, потребительские, кредитные карты, рассрочки;
просрочка более 90 дней — серьезный риск-фактор;
наличие судебных производств или исполнительных писем — критическое препятствие.
Финансовые показатели бизнеса:
стабильность и регулярность поступлений на счет ФЛП;
прибыльность. Бизнес должен генерировать доход, не только обращение;
соответствие официальной отчетности реальному обращению.
Залог и обеспечение:
наличие залога существенно увеличивает предел и улучшает условия;
отсутствие арестов и обременений на имущество — обязательное условие.
Долговая нагрузка:
все текущие кредиты резюмируются;
ежемесячный платеж по новому кредиту не должен превышать 40−50% от чистого дохода бизнеса.
Личная финансовая история: как она влияет на решение
ФЛП — это физическое лицо-предприниматель. Поэтому в кредитном бюро банк видит не только бизнес-кредиты, но и полную личную кредитную активность: потребительские ссуды, кредитные карты, рассрочки в магазинах.
Что снижает шансы:
любая просрочка платежа — даже мелкая и древняя;
несколько активных кредитов одновременно;
незакрытые долги или технические просрочки (забыли погасить карточку);
судебные решения о взыскании средств.
Что повышает шансы:
никаких просрочок за последние 12+ месяцев;
закрытые кредиты с положительной историей платежей;
регулярное использование и своевременное погашение кредитных лимитов.
Справка Finance.ua
Практический совет. Если есть просрочка — сначала закройте, потом подождите минимум 6−12 месяцев активного «чистого» кредитного поведения. Некоторые предприниматели заранее открывают умеренный кредитный лимит и взвешенно его обслуживают именно для формирования положительной кредитной картины перед подачей бизнес-заявки.
Обороты бизнеса: что банк хочет увидеть в выписке
Декларация — это документ. Выписка по счету — это реальность бизнеса. Если предприниматель проводит финансовые операции через личную карту или наличные деньги, для банка этот бизнес фактически «невидим» — нет подтвержденного дохода, нет кредита.
Что банк анализирует в выписке:
регулярность поступлений. Есть ли постоянные клиенты или разовые большие поступления;
динамику за 6−12 месяцев: рост, стагнация или убыль;
сезонные колебания и их повторяемость;
соответствие оборотов задекларированным доходам;
зависимость от одного клиента или контракта.
Что является тревожным сигналом:
один значительный платеж раз в квартал вместо регулярных поступлений;
минимальное или нулевое движение по счету ФЛП;
существенное снижение финансовых показателей без объяснений в месяце перед подачей заявки.
Банки, как правило, запрашивают выписку или справку о движении средств за последние 6 месяцев. àбанк, например, анализирует именно этот период, чтобы понять реальную динамику бизнеса — насколько поступления стабильны, есть ли сезонные провалы и как выручка проводится в течение нескольких месяцев подряд.
Ключевая рекомендация от представителей банка: минимум за 6 месяцев до планируемой подачи заявки переведите основные обороты на счет ФЛП. Каждая транзакция через официальный счет — это аргумент в вашу пользу.
Стандартный пакет документов для ФЛП при обращении за кредитом
Обязательные документы:
паспорт и ИНН;
декларация за последний отчетный год (или квартал для третьей группы ЕП);
выписка по счету ФЛП за 6 месяцев;
справка о движении средств (если счета в разных банках);
документы о регистрации ФЛП.
Дополнительные документы (в зависимости от программы):
договоры аренды помещения или оборудования;
документы на залоговое имущество (недвижимость, авто, оборудование) — если кредит с залогом;
договоры с постоянными клиентами или поставщиками — подтверждают стабильность бизнеса.
О залоге отдельно. Кредит с залогом дает значительно более высокий лимит — тогда как без залога большинство банков предлагают до 500 тыс. — 1 млн грн. С залогом предел может быть значительно лучше. Залоговое имущество должно быть четко оформлено на предпринимателя, без арестов и обременений.
Главная ловушка с отчетностью. Нулевая или «минимизированная» декларация — одна из самых распространенных причин отказа. Предприниматели, годами оптимизировавшие отчетность «чтобы меньше платить налоги», разрушают собственный кредитный потенциал.
Банк не может оценить платежеспособность, если официальный доход — условные 50 тыс. гривен в год, а запрос — 800 тыс. гривен кредита. Управленческая отчетность может учитываться как дополнительный довод, но никогда не заменяет официальную.
Типичные ошибки, приводящие к отказу
Ошибка
Почему это проблема?
Ваш бизнес существует меньше 6 месяцев
Нет подтвержденной стабильности – банк не может оценить состоятельность
Нулевая или минимальная декларация
Нет официального дохода – нет основы для расчета платежеспособности
Просрочка в кредитной истории
Сигнал рискового поведения в стрессовых ситуациях
Аресты счетов или имущества
Юридическое препятствие для оформления кредита или залога
Обороты через личну карту или наличку
Бизнес «невидимый» для банка — нечего анализировать
Завышенная сумма запроса
Если кредит превышает годовой оборот в 2–3 раза, банк сомневается в реальной способности обслуживания
Подача заявки в момент финансового кризиса
Банк видит нисходящую динамику и отказывает
К примеру, среди трех наиболее распространенных причин отказа в кредите для ФЛП представители компании называют: кредитную историю, время бизнес-деятельности менее 6 месяцев, отчетность ФЛП с нулевыми значениями (отсутствует доход).
Как рассчитать кредитную нагрузку
Банк оценивает не только наличие дохода, но и то, какая часть его пойдет на обслуживание долга. Стандартное правило: ежемесячный платеж по всем кредитам — не более 40−50% чистого месячного дохода бизнеса.
Пример расчета:
Сергей — ФЛП, торговля стройматериалами. Среднемесячный оборот — 350 тыс. грн, чистая прибыль — 80 тыс. грн. Он хочет получить 1 млн грн на 24 месяца. При условной ставке 20% годовых ежемесячный платеж — примерно 50−55 тыс. грн. Это 62−68% чистого дохода — слишком много. Банк либо откажет, либо предложит меньшую сумму.
Если Сергей сократит запрос до 600−700 тыс. или продлит срок до 36 месяцев — платеж снизится до 25−30 тыс. грн, что уже коррелирует с приемлемым диапазоном.
Что еще влияет на расчет:
все активные кредиты суммируются — авто, потребительский, кредитная карта;
если есть поручительство по чужому кредиту — это фактор риска;
чем длиннее срок кредита — тем меньше ежемесячный платеж, но больше общая переплата.
Справка Finance.ua
Практическое правило: прежде чем подавать заявку, самостоятельно подсчитайте, сколько реально остается чистыми после всех расходов бизнеса? Какая часть этой суммы оптимально пойдет на кредит даже в «слабый» месяц?
Как учитывать сезонность при планировании кредита
Для многих бизнесов сезонность — это норма, а не проблема. Цветочные магазины имеют провалы летом, строители — зимой, туристический бизнес — в межсезонье. Банки это понимают, но только если предприниматель сам может это показать и объяснить.
Как правильно подавать информацию о сезонном бизнесе:
предоставляйте выписку за полный год или два (не только за последние 3 месяца);
если выписка охватывает несколько сезонных циклов — заметна периодичность, а не случайные провалы;
зафиксируйте среднемесячный доход по «сильным» и «слабым» месяцам отдельно.
Как планировать погашение с учетом сезонности:
рассчитывайте платеж исходя из «слабого» месяца (если он «сводный», то в «сильный» будет еще проще);
если в вашем бизнесе есть выраженный пик и провал — обсудите с банком возможность гибкого графика или кредитных каникул в низкий сезон;
некоторые банки готовы к таким условиям — стоит спросить сразу при оформлении.
Пример. Владелец пасеки ведет ФЛП. Основной доход — июнь-сентябрь, зимой — почти ноль. Если он предоставит выписку только за ноябрь-январь, банк увидит «нерабочий» бизнес. Выписка за 2 года — и картина кардинально другая: стабильный сезонный цикл с четко прогнозируемым доходом.
Вывод
У банков есть желание кредитовать малый бизнес. Проблема не в отсутствии денег и не в «закрытости» системы. Проблема в разрыве между реальным состоянием бизнеса и тем, как это состояние демонстрируют банку в официальных документах.