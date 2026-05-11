НБУ и правительство обновили стратегии развития кредитования и ипотеки Сегодня 08:33 — Кредит&Депозит

Рализация стратегии по развитию ипотечного кредитования происходит медленнее

Совет по финансовой стабильности (СФС) одобрил обновленную Стратегию по развитию кредитования и Стратегию по развитию ипотечного кредитования.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

Какие решения принял НБУ

В СФС отметили, что реализация около 60% мер Стратегии по развитию кредитования, принятой в июне 2024 года, способствовала активному росту кредитования. В частности, речь идет о расширении доступа к финансированию для энергетики, оборонно-промышленного комплекса и бизнеса, работающего на территориях устойчивости.

Национальный банк Украины реализовывал предусмотренные стратегией меры и интегрировал принцип поддержки кредитной активности в собственную систему принятия решений.

Среди ключевых шагов НБУ:

внедрение требований к капиталу в соответствии с нормами ЕС с переходным периодом;

гибкий подход к активации буферов капитала с 2027 года;

упрощение подходов к оценке инвестиционных проектов;

отдельные процедуры оценки рисков кредитования ОПК и бизнеса в прифронтовых регионах;

расширение перечня приемлемого залога и повышение коэффициентов ликвидности для энергетического оборудования.

В результате уровень регуляторной эквивалентности банковского сектора нормам ЕС за последние два года вырос с 49 до 78%.

Что сделали Минфин и Минэкономики

Министерство финансов Украины работало над повышением риска аппетита государственных банков к кредитованию экономически обоснованных проектов в приоритетных сферах.

Также Минфин расширил направления кредитования под государственные гарантии и продлил срок действия гарантий:

до 10 лет для кредитов на восстановление разрушенных основных средств;

до 5 лет для других категорий кредитов.

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, со своей стороны, усовершенствовало государственные программы поддержки приоритетных отраслей и бизнеса на территориях устойчивости.

Кроме того, министерство работало над изменениями в механизмах гарантирования кредитов и поддерживало постоянный диалог с бизнесом и банками по кредитным потребностям.

У стратегии появилось новое направление — финансирование энергетики

В СФС подчеркнули, что длительное сохранение высоких военных рисков требует обновления подходов к кредитованию.

Среди основных изменений в стратегии:

добавление новой цели «Финансирование энергетики»;

фокус на реализации планов энергетической устойчивости регионов и городов;

подготовка Фонда развития предпринимательства к трансформации в Национальное учреждение развития;

дальнейшая фокусировка программы «Доступные кредиты 5−7-9%»;

синхронизация регуляторных изменений с планом гармонизации законодательства Украины с нормами ЕС;

обновление Стратегии государственного банковского сектора с акцентом на ускорение приватизации госбанков.

Ипотечное кредитование отстает

В СФС отметили, что реализация стратегии по развитию ипотечного кредитования происходит медленнее. Основной причиной называют задержку выполнения мер, не относящихся к компетенции членов Совета по финансовой стабильности.

В то же время в СФС подчеркнули, что ипотечное кредитование остается одним из ключевых факторов долгосрочного экономического развития.

В существенном пересмотре ипотечная стратегия не нуждалась. В документе только уточнили отдельные мероприятия, обновили перечень исполнителей и сроки исполнения, а также дополнили его действиями по сопровождению законодательных изменений.

Напомним, ранее Finance.ua писал, что вопрос восстановления экономической активности населения сейчас очень важен для поддержания нормального функционирования украинской экономики. Одним из главных финансовых инструментов, который позволяет гражданам получить доступ к ресурсам и решить стоящие перед ними насущные вопросы, являются потребительские кредиты, которые предоставляют украинские банки. В чем состоят особенности кредитов? В статье по ссылке рассматриваем конкретные реализации потребительских кредитов в ведущих украинских банках.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.