Доходность ОВГЗ превышает инфляцию: в Нацбанке оценили привлекательность инструмента

Ставки по ОВГЗ покрывают инфляцию

Текущая доходность облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на уровне 15−16% годовых в зависимости от срока погашения превышает как фактическую инфляцию, так и инфляционные ожидания. Учитывая прогноз инфляции к концу года на уровне 9,4%, этот инструмент остается привлекательным для инвесторов.

Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины Владимир Лепушинский во время брифинга в четверг, передает «Интерфакс-Украина».

Доходность превышает инфляцию

По словам Лепушинского, последние размещения Министерства финансов происходили с доходностью в 15,2−16,2%. При этом инфляция в марте составила 7,9%, а прогноз на конец года — 9,4%.

«Пока мы видим доходность абсолютно адекватную. Это приемлемый уровень для инвесторов как физических, так и юридических лиц, а также банков. Долговый рынок обладает потенциалом», — отметил он.

Ситуация на рынке ОВГЗ

Лепушинский подчеркнул, что долговая политика относится к сфере ответственности Министерства финансов. В то же время, снижение спроса и объемов размещения на аукционах пока не вызывает беспокойства у Национального банка.

С начала года наблюдается положительный уровень ролловера — более 130%. За этот период Министерство финансов привлекло 182 млрд грн, тогда как объем погашений составил чуть более 140 млрд грн. Для сравнения, в государственном бюджете на текущий год заложен показатель ролловера на уровне 100%.

Читайте также Почему доходность ОВГЗ падает — объяснение НБУ

«Министерство финансов самостоятельно определяет объемы привлечений, исходя прежде всего из фискальных потребностей», — добавил он.

В случае необходимости более интенсивных привлечений Министерство финансов может размещать бенчмарк-облигации, по которым банки могут частично формировать обязательные резервы, а Нацбанк готов приобщаться к диалогу на формализованной площадке при Совете финстабильности.

Прогноз по инфляции и спросу

Несмотря на повышение инфляционного прогноза, в НБУ оценивают текущий инфляционный всплеск как временный. Базовый сценарий предполагает возврат инфляции к траектории устойчивого снижения уже в следующем году.

По словам Лепушинского, динамика инвестиций в ОВГЗ меняется от месяца к месяцу. В то же время, интерес населения к этому инструменту растет благодаря развитию рынка и расширению доступа.

«Этот продукт становится все более массовым, все более распространенным, и ситуация, когда ставки по ОВГЗ были существенно выше ставок по депозитам, постепенно должна была выровняться. Этот процесс уже происходит, поэтому ставки более чем привлекательны и покрывают не только ожидаемую инфляцию, но и позволяют иметь определенный доход в реальном измерении», — подытожил он.

