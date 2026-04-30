Банки ожидают сохранения учетной ставки НБУ на уровне 15%

Банки расходятся в оценках по ставке НБУ

Усиление инфляционного давления и мировые энергетические риски поддерживают ожидание сохранения Национальным банком Украины жесткой монетарной политики.

Такую оценку дают банки, опрошенные агентством «Интерфакс-Украина».

Большинство респондентов ожидают, что на заседании 30 апреля Нацбанк сохранит учетную ставку на уровне 15% годовых, тогда как один из них допускает ее повышение до 15,5−16%.

Инфляционное давление

«С начала марта в Украине заметно усилилось инфляционное давление, в первую очередь из-за существенного подорожания горючего», — сообщил агентству директор департамента розничного бизнеса банка «Глобус» Дмитрий Замотаев.

Он считает базовым сценарием повышение учетной ставки до 15,5−16% на ближайшем заседании НБУ, а в случае приближения инфляционного давления к верхнему пределу ожиданий — решения в пользу 16%.

В марте, по оценкам представителя банка, бензин А-95 подорожал примерно на 14%, а дизельное топливо — более чем на 36%. Такая динамика чувствительна для экономики, поскольку стоимость горючего быстро переносится в цены на логистику, производство, услуги и продовольственные товары.

«Повышение учетной ставки в такой ситуации будет выполнять несколько функций: должно помочь притормозить инфляционное давление, станет дополнительным предохранителем от чрезмерного давления на гривну и усилит привлекательность гривневых инструментов сбережения», — добавил он.

Аргументы в пользу неизменной ставки

Сценарий неизменной ставки респонденты объясняют тем, что влияние геополитической ситуации и мировых энергетических рисков на инфляцию еще требует дополнительной оценки.

«Текущая геополитическая ситуация, динамика мировых энергетических рисков, а также первая реакция внутренних рынков на повышение мировых энергетических цен указывают на то, что период оценки и анализа возможных рисков и их влияние на инфляционную среду еще не завершился», — сообщил директор департамента аналитических исследований Райффайзен Банка Александр Печерицын.

По его мнению, при сохранении геополитического напряжения ставка может оставаться неизменной почти до конца года для контроля проинфляционных рисков.

ОТП Банк также не ожидает изменения учетной ставки, поскольку текущая ситуация еще не достаточно стабильна для такого решения, сообщила начальник управления управленческого учета и бизнес-анализа банка Инна Провотар.

«Ситуация должна стабилизироваться настолько, чтобы изменения учетной ставки становились толчком для развития экономической активности. Пока это может еще больше расшатать инфляцию», — отметила она.

В Радабанке ожидают сохранения учетной ставки, поскольку ввиду неопределенности с Ормузским проливом нефтяной фактор остается главным риском для инфляции и ставок, отметил начальник департамента по работе на международных рынках и денежного обращения Сергей Гнездилов.

Об обновлении макропрогноза НБУ на 2026 год респонденты ожидают пересмотра прежде всего инфляционных оценок и прогнозной траектории учетной ставки.

Ожидания относительно инфляции

Замотаев отметил, что в марте инфляция составляла 1,7% в месячном и 7,9% в годовом измерении, а по итогам апреля может составить 1,5−2% и 8,8−9,3% соответственно. Он считает, что регулятор может заложить более высокие инфляционные ожидания и более длительный период жесткой монетарной политики.

Печерицын ожидает, что инфляция к концу года может быть ближе к 10%, чем это предполагалось ранее. По его мнению, при таком сценарии НБУ может пересмотреть прогноз учетной ставки и дольше воздерживаться от смягчения монетарной политики.

Справка Finance.ua:

Нацбанк 29 января этого года снизил учетную ставку на 0,5 п.п. — с 15,5% до 15% годовых, после чего на следующем заседании 19 марта сохранил ее на этом уровне;

в январском макропрогнозе регулятор ожидал замедления инфляции до 7,5% по итогам 2026 года.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.