НБУ планирует удерживать учетную ставку на уровне 15% до конца 2026 года

Удержание учетной ставки на уровне 15% должно способствовать сохранению привлекательности гривневых инструментов

Большинство представителей Комитета по монетарной политике Национального банка Украины прогнозируют сохранение учетной ставки на уровне 15%, по меньшей мере, до конца 2026 года.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Оценка инфляции

18 марта 2026 года состоялась дискуссия членов Комитета по монетарной политике Национального банка по уровню учетной ставки.

Члены КМП проанализировали текущую ценовую динамику и состояние инфляционных ожиданий, а также обсудили изменения в распределении усилившихся рисков, которые могут потребовать более жесткой, чем предполагалось, процентной политики НБУ для умеренной инфляции в этом году и ее дальнейшего движения к цели 5%.

Фактическая ценовая динамика в начале 2026 года была близка к прогнозу НБУ. В частности, в феврале общая инфляция была лишь незначительно выше, чем ожидалось (7,6% против 7,4% г/г), а базовая инфляция полностью соответствовала прогнозной траектории (7,0% г/г).

В начале марта риски для инфляционной динамики существенно выросли, прежде всего, из-за боевых действий на Ближнем Востоке. Стремительный рост мировых цен на энергоносители быстро отразился на стоимости горючего в Украине. Одновременно усилилось и давление на обменный курс гривны по отношению к доллару США, хотя к евро и другим валютам стран — основным торговым партнерам Украины курс гривни изменился незначительно. В то же время, усилились риски нарушения ритмичности и уменьшения объемов международного финансирования.

Решения по учетной ставке

Члены КМП единодушно поддержали сохранность учетной ставки на уровне 15% в марте.

Участники дискуссии согласились, что НБУ следует воздержаться от смягчения процентной политики в условиях усиления проинфляционных рисков, ухудшения ожиданий населения и высокой неопределенности по поводу дальнейших экономических последствий от хода войны на Ближнем Востоке.

Удержание учетной ставки на уровне 15% должно способствовать сохранению привлекательности гривневых инструментов, обеспечению устойчивости валютного рынка и минимизации рисков разбалансирования инфляционных ожиданий. Это со своей стороны поможет сохранить контролируемость инфляционных процессов.

Ожидания по процентной политике в 2026 году

Большинство участников дискуссии считают, что, учитывая последние события в мире и ужесточая риски для внутренней ценовой динамики НБУ, вероятно, придется действовать осторожнее, чем предусмотрено в январском прогнозе. В частности, семь членов КМП не исключили вероятность сохранения неизменной учетной ставки, по меньшей мере, до конца 2026 года, а один член КМП даже определенное усиление процентной политики.

При этом три члена КМП считают, что в случае относительно быстрого урегулирования ситуации на Ближнем Востоке и сохранения неизменного уровня тарифов на жилищно-коммунальные услуги траектория инфляции может остаться близкой к январскому макропрогнозу. При таком сценарии у НБУ будет пространство для одного-двух осторожных шагов по снижению учетной ставки в 2026 году.

В то же время, все члены КМП согласились, что стремительный рост уровня неопределенности в течение последнего месяца значительно усложнил макроэкономическое прогнозирование, в частности будущей динамики учетной ставки. Учитывая динамичность ситуации, НБУ должен и далее гибко реагировать как на текущие тенденции, так и на изменения в распределении рисков для ценовой динамики, валютного рынка и инфляционных ожиданий.

