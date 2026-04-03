Авто в кредит или лизинг: что нужно знать о регистрации

Приобрести автомобиль сегодня можно не только за собственные средства — распространены автокредитование и финансовый лизинг. Несмотря на сходство этих инструментов, они имеют принципиальные отличия. Главное отличие между кредитом и лизингом состоит в праве собственности.
Автокредит

В случае приобретения транспортного средства в кредит, свидетельство о его регистрации оформляется сразу на лицо, на которое заключен кредитный договор.
Процедура государственной регистрации такого авто осуществляется на общих основаниях в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины № 1388, которым утвержден Порядок государственной регистрации транспортных средств.
В то же время информация об обременении (залоге) вносится в Государственный реестр обременений движимого имущества, что обеспечивает защиту прав кредитора.
Читайте также
Таким образом, для государственной регистрации транспортного средства, приобретенного в кредит, в сервисный центр МВД подаются:
  • заявление (оформлено в сервисном центре МВД);
  • паспорт гражданина Украины, или другой документ, удостоверяющий личность (или его представителя);
  • выписка о месте регистрации;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);
  • документ, подтверждающий правомерность приобретения транспортного средства;
  • сертификат соответствия;
  • при необходимости — заключение экспертного исследования;
  • платежные документы.
В результате предоставленной услуги осуществляется государственная регистрация транспортного средства с выдачей свидетельства о его регистрации и номерных знаков.

Финансовый лизинг

Другая ситуация — оформление автомобиля, приобретенного в финансовый лизинг. В этом случае транспортное средство принадлежит лизингодателю (юридическому лицу), передающему его в пользование лизингополучателю на основании договора. Право собственности переходит к покупателю только после полного расчета в соответствии с условиями договора.
Автомобили, приобретенные в финансовый лизинг:
  • первично регистрируются за лизингодателем;
  • после выполнения договора финансового лизинга транспортное средство перерегистрируется за лизингополучателем.
Для перерегистрации в сервисном центре МВД необходимо подать:
  • заявление (оформляется в сервисном центре МВД);
  • документ, удостоверяющий личность владельца (или его представителя);
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);
  • документ, подтверждающий правомерность приобретения, получения, ввоза, таможенного оформления транспортного средства;
  • свидетельство о регистрации транспортного средства;
  • в случае необходимости — доверенность или другой документ, подтверждающий полномочия представителя;
  • платежные документы.

Ключевое отличие

Основная разница между автокредитом и финансовым лизингом состоит в праве собственности:
  • автокредит — владельцем сразу становится покупатель, а автомобиль находится в залоге;
  • лизинг — владельцем остается лизингодатель до полного исполнения договора.
Именно это отличие определяет порядок регистрации транспортного средства.
Также по теме
Также по теме
