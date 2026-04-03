Авто в кредит или лизинг: что нужно знать о регистрации
Приобрести автомобиль сегодня можно не только за собственные средства — распространены автокредитование и финансовый лизинг. Несмотря на сходство этих инструментов, они имеют принципиальные отличия. Главное отличие между кредитом и лизингом состоит в праве собственности.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.
Автокредит
В случае приобретения транспортного средства в кредит, свидетельство о его регистрации оформляется сразу на лицо, на которое заключен кредитный договор.
Процедура государственной регистрации такого авто осуществляется на общих основаниях в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины № 1388, которым утвержден Порядок государственной регистрации транспортных средств.
В то же время информация об обременении (залоге) вносится в Государственный реестр обременений движимого имущества, что обеспечивает защиту прав кредитора.
Таким образом, для государственной регистрации транспортного средства, приобретенного в кредит, в сервисный центр МВД подаются:
- заявление (оформлено в сервисном центре МВД);
- паспорт гражданина Украины, или другой документ, удостоверяющий личность (или его представителя);
- выписка о месте регистрации;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);
- документ, подтверждающий правомерность приобретения транспортного средства;
- сертификат соответствия;
- при необходимости — заключение экспертного исследования;
- платежные документы.
В результате предоставленной услуги осуществляется государственная регистрация транспортного средства с выдачей свидетельства о его регистрации и номерных знаков.
Финансовый лизинг
Другая ситуация — оформление автомобиля, приобретенного в финансовый лизинг. В этом случае транспортное средство принадлежит лизингодателю (юридическому лицу), передающему его в пользование лизингополучателю на основании договора. Право собственности переходит к покупателю только после полного расчета в соответствии с условиями договора.
Автомобили, приобретенные в финансовый лизинг:
- первично регистрируются за лизингодателем;
- после выполнения договора финансового лизинга транспортное средство перерегистрируется за лизингополучателем.
Для перерегистрации в сервисном центре МВД необходимо подать:
- заявление (оформляется в сервисном центре МВД);
- документ, удостоверяющий личность владельца (или его представителя);
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);
- документ, подтверждающий правомерность приобретения, получения, ввоза, таможенного оформления транспортного средства;
- свидетельство о регистрации транспортного средства;
- в случае необходимости — доверенность или другой документ, подтверждающий полномочия представителя;
- платежные документы.
Ключевое отличие
Основная разница между автокредитом и финансовым лизингом состоит в праве собственности:
- автокредит — владельцем сразу становится покупатель, а автомобиль находится в залоге;
- лизинг — владельцем остается лизингодатель до полного исполнения договора.
Именно это отличие определяет порядок регистрации транспортного средства.
