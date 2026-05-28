Банки готовы предоставлять микробизнесу быстрые кредиты до 1 млн грн

Банки запускают новые онлайн-сервисы
В сегменте микробизнеса банки все активнее делают ставку на скорость принятия решений, дистанционное обслуживание и краткосрочное кредитование.
Об этом рассказали банкиры во время круглого стола, проведенного «Финансовым клубом».

Банки увеличивают кредитование микробизнеса

Мы видим большой спрос со стороны клиентов, у которых нет обеспечения. Мы более лояльны, принимаем решение очень быстро. Закрываем текущие краткосрочные потребности клиентов в закупке товаров и розничной торговле", — отметила руководитель департамента по работе с бизнес-клиентами Идея Банка Марина Голованова.
Речь идет о небольших суммах. «Наш сегмент клиента — это ФЛП, микробизнес с потребностью в займах до 1 миллиона гривен. Рассматриваем возможность расширения продуктовой линейки именно для ФЛП. До конца года планируем увеличивать до 1,5 миллиона», — подчеркнула Марина Голованова.
По ее данным, доля таких кредитов в портфеле банка в 2025 году составила 10%, а за 4 месяца 2026 года выросла до 12%.
«Чем меньше сегмент, тем больше доля диджитальных клиентов», — говорит директор департамента организации продаж корпоративным клиентам Таскомбанка Олег Федоренко.

Банки усиливают диджитализацию услуг

«Но даже в микросегменте, при наличии полностью диджитального процесса, все равно доминирующим каналом привлечения для кредитования остается сеть», — рассказал директор департамента кредитных продуктов малого бизнеса ПУМБ Роман Клименко.
По его словам, если раньше доля предварительно одобренных решений в ПУМБ составляла 10−15%, то сейчас она выросла до 60−70%.
Директор департамента развития бизнеса и международного партнерства Кредобанка Наталья Згоба отметила, что банки все больше идут в сторону дистанционного обслуживания.
«Кредобанк в прошлом году запустил бизнес-портал, позволяющий полностью дистанционно открыть первый счет для нового юридического лица: без видеоверификации, без посещения банка», — рассказала она.
«Мы тоже делали портал, но туда также добавили портал для финансирования, и через него теперь продаем кредиты», — отметила директор департамента продаж средним и малым корпоративным клиентам ОТП Банка Ольга Волкова.
По ее словам, чем меньше клиент, тем больше его нужно привлекать «простыми и быстрыми продуктами».
«Потенциал очень большой», — резюмировала она.
По материалам:
Фінансовий клуб
КредитыБизнес
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
