Банки готовы предоставлять микробизнесу быстрые кредиты до 1 млн грн

В сегменте микробизнеса банки все активнее делают ставку на скорость принятия решений, дистанционное обслуживание и краткосрочное кредитование.
Об этом рассказали банкиры во время круглого стола, проведенного «Финансовым клубом».
Банки увеличивают кредитование микробизнеса
Мы видим большой спрос со стороны клиентов, у которых нет обеспечения. Мы более лояльны, принимаем решение очень быстро. Закрываем текущие краткосрочные потребности клиентов в закупке товаров и розничной торговле", — отметила руководитель департамента по работе с бизнес-клиентами Идея Банка Марина Голованова.
Речь идет о небольших суммах. «Наш сегмент клиента — это ФЛП, микробизнес с потребностью в займах до 1 миллиона гривен. Рассматриваем возможность расширения продуктовой линейки именно для ФЛП. До конца года планируем увеличивать до 1,5 миллиона», — подчеркнула Марина Голованова.
По ее данным, доля таких кредитов в портфеле банка в 2025 году составила 10%, а за 4 месяца 2026 года выросла до 12%.
«Чем меньше сегмент, тем больше доля диджитальных клиентов», — говорит директор департамента организации продаж корпоративным клиентам Таскомбанка Олег Федоренко.
Банки усиливают диджитализацию услуг
«Но даже в микросегменте, при наличии полностью диджитального процесса, все равно доминирующим каналом привлечения для кредитования остается сеть», — рассказал директор департамента кредитных продуктов малого бизнеса ПУМБ Роман Клименко.
По его словам, если раньше доля предварительно одобренных решений в ПУМБ составляла 10−15%, то сейчас она выросла до 60−70%.
«Мы тоже делали портал, но туда также добавили портал для финансирования, и через него теперь продаем кредиты», — отметила директор департамента продаж средним и малым корпоративным клиентам ОТП Банка Ольга Волкова.
По ее словам, чем меньше клиент, тем больше его нужно привлекать «простыми и быстрыми продуктами».