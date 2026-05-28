Банки готовы предоставлять микробизнесу быстрые кредиты до 1 млн грн Сегодня 09:14 — Кредит&Депозит

В сегменте микробизнеса банки все активнее делают ставку на скорость принятия решений, дистанционное обслуживание и краткосрочное кредитование.

Об этом рассказали банкиры во время круглого стола, проведенного «Финансовым клубом».

Банки увеличивают кредитование микробизнеса

Мы видим большой спрос со стороны клиентов, у которых нет обеспечения. Мы более лояльны, принимаем решение очень быстро. Закрываем текущие краткосрочные потребности клиентов в закупке товаров и розничной торговле", — отметила руководитель департамента по работе с бизнес-клиентами Идея Банка Марина Голованова.

Речь идет о небольших суммах. «Наш сегмент клиента — это ФЛП, микробизнес с потребностью в займах до 1 миллиона гривен. Рассматриваем возможность расширения продуктовой линейки именно для ФЛП. До конца года планируем увеличивать до 1,5 миллиона», — подчеркнула Марина Голованова.

По ее данным, доля таких кредитов в портфеле банка в 2025 году составила 10%, а за 4 месяца 2026 года выросла до 12%.

«Чем меньше сегмент, тем больше доля диджитальных клиентов», — говорит директор департамента организации продаж корпоративным клиентам Таскомбанка Олег Федоренко.

Банки усиливают диджитализацию услуг

«Но даже в микросегменте, при наличии полностью диджитального процесса, все равно доминирующим каналом привлечения для кредитования остается сеть», — рассказал директор департамента кредитных продуктов малого бизнеса ПУМБ Роман Клименко.

По его словам, если раньше доля предварительно одобренных решений в ПУМБ составляла 10−15%, то сейчас она выросла до 60−70%.

Банки запускают новые онлайн-сервисы

Директор департамента развития бизнеса и международного партнерства Кредобанка Наталья Згоба отметила, что банки все больше идут в сторону дистанционного обслуживания.

Кредобанк в прошлом году запустил бизнес-портал, позволяющий полностью дистанционно открыть первый счет для нового юридического лица: без видеоверификации, без посещения банка», — рассказала она.

«Мы тоже делали портал, но туда также добавили портал для финансирования, и через него теперь продаем кредиты», — отметила директор департамента продаж средним и малым корпоративным клиентам ОТП Банка Ольга Волкова.

По ее словам, чем меньше клиент, тем больше его нужно привлекать «простыми и быстрыми продуктами».

«Потенциал очень большой», — резюмировала она.

Фінансовий клуб

