Украинцы чаще занимают деньги: кредитный бум в банках набирает обороты Сегодня 09:13 — Кредит&Депозит

Деньги в кредит

Темпы кредитования бизнеса и населения на Украине сохраняются на высоком уровне.

Об этом Об этом свидетельствует обновленная оперативная статистика об основных показателях деятельности банков Украины от НБУ.

Что показывает статистика

Чистые гривневые кредиты бизнеса (субъектам хозяйствования и небанковским финансовым учреждениям) в платежеспособных банках в апреле 2026 года увеличились на 34%, населению — на 35%.

Важно: для корректной оценки динамики кредитования важно анализировать именно чистые кредиты по надзорной статистике, ведь валовой показатель уменьшился из-за списания в декабре 2025 года государственными банками старых неработающих кредитов более чем на 170 млрд грн (указанный эффект и дальше в течение года будет влиять на кредитную статистику), однако банки не снизились.

Оперативные данные также свидетельствуют о продолжающемся постоянном росте средств на счетах клиентов.

Так, прирост объема гривневых средств на счетах физических лиц в банках в апреле остался на уровне 20% г/г, бизнеса (субъектов хозяйствования и небанковских финансовых учреждений) — ускорился до 14% г/г.

В Нацбанке отметили, что оперативные данные в дальнейшем могут быть уточнены в соответствии с показателями квартальной и годовой отчетности банков.

Справка Finance.ua:

потребительский кредит — один из главных финансовых инструментов, позволяющий гражданам получить доступ к ресурсам и решить стоящие перед ними насущные вопросы. О том, какими бывают потребительские кредиты и какой выбрать для себя — рассказывали здесь;

также Finance.ua писал, что для физических лиц на период военного положения предусмотрены упрощенные условия погашения кредитов в банках-банкротах, которые будут действовать до 31 августа 2026 года.





Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.