Украинцы чаще занимают деньги: кредитный бум в банках набирает обороты

Темпы кредитования бизнеса и населения на Украине сохраняются на высоком уровне.
Об этом свидетельствует обновленная оперативная статистика об основных показателях деятельности банков Украины от НБУ.
Что показывает статистика
Чистые гривневые кредиты бизнеса (субъектам хозяйствования и небанковским финансовым учреждениям) в платежеспособных банках в апреле 2026 года увеличились на 34%, населению — на 35%.
Важно: для корректной оценки динамики кредитования важно анализировать именно чистые кредиты по надзорной статистике, ведь валовой показатель уменьшился из-за списания в декабре 2025 года государственными банками старых неработающих кредитов более чем на 170 млрд грн (указанный эффект и дальше в течение года будет влиять на кредитную статистику), однако банки не снизились.
Оперативные данные также свидетельствуют о продолжающемся постоянном росте средств на счетах клиентов.
Так, прирост объема гривневых средств на счетах физических лиц в банках в апреле остался на уровне 20% г/г, бизнеса (субъектов хозяйствования и небанковских финансовых учреждений) — ускорился до 14% г/г.
В Нацбанке отметили, что оперативные данные в дальнейшем могут быть уточнены в соответствии с показателями квартальной и годовой отчетности банков.
также Finance.ua писал, что для физических лиц на период военного положения предусмотрены упрощенные условия погашения кредитов в банках-банкротах, которые будут действовать до 31 августа 2026 года.