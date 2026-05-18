0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцы чаще занимают деньги: кредитный бум в банках набирает обороты

Кредит&Депозит
20
Деньги в кредит
Деньги в кредит
Темпы кредитования бизнеса и населения на Украине сохраняются на высоком уровне.
Об этом свидетельствует обновленная оперативная статистика об основных показателях деятельности банков Украины от НБУ.

Что показывает статистика

Чистые гривневые кредиты бизнеса (субъектам хозяйствования и небанковским финансовым учреждениям) в платежеспособных банках в апреле 2026 года увеличились на 34%, населению — на 35%.
Важно: для корректной оценки динамики кредитования важно анализировать именно чистые кредиты по надзорной статистике, ведь валовой показатель уменьшился из-за списания в декабре 2025 года государственными банками старых неработающих кредитов более чем на 170 млрд грн (указанный эффект и дальше в течение года будет влиять на кредитную статистику), однако банки не снизились.
Оперативные данные также свидетельствуют о продолжающемся постоянном росте средств на счетах клиентов.
Так, прирост объема гривневых средств на счетах физических лиц в банках в апреле остался на уровне 20% г/г, бизнеса (субъектов хозяйствования и небанковских финансовых учреждений) — ускорился до 14% г/г.
В Нацбанке отметили, что оперативные данные в дальнейшем могут быть уточнены в соответствии с показателями квартальной и годовой отчетности банков.

Справка Finance.ua:

  • потребительский кредит — один из главных финансовых инструментов, позволяющий гражданам получить доступ к ресурсам и решить стоящие перед ними насущные вопросы. О том, какими бывают потребительские кредиты и какой выбрать для себя — рассказывали здесь;
  • также Finance.ua писал, что для физических лиц на период военного положения предусмотрены упрощенные условия погашения кредитов в банках-банкротах, которые будут действовать до 31 августа 2026 года.

По материалам:
Finance.ua
Кредиты
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems