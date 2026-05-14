УЗ будет платить часть ипотеки за работников — сколько денег можно сэкономить

В настоящее время это пилотный проект, предварительно рассчитанный на 3 года.

Укрзализныця совместно со Ощадбанком запустила новую модель поддержки работников, которая предусматривает частичную компенсацию жилищных кредитов. Программа распространяется на сотрудников компании со статусом внутренне перемещенных лиц, которые оформляют льготную ипотеку «єОселя» в Ощадбанке. Речь идет о компенсации 70% первого взноса и 70% ежемесячного платежа за первый год ипотеки.

Об этом сообщает ЛУН.

Как будет работать программа

Поддержка от Укрзализныци предусмотрена на двух уровнях:

компенсация 20% первого взноса по кредиту;

частичное покрытие ежемесячных платежей в течение трех лет.

Компенсация первого взноса будет действовать при условии, что стоимость жилья не превышает 2 млн грн, а сам взнос составляет 30% стоимости квартиры.

Также в компании сообщили, что в будущем могут ввести еще одну опцию — частичную оплату аванса еще до подписания ипотечного договора.

Сколько может сэкономить работник

В ЛУН подсчитали ориентировочные расходы на примере квартиры стоимостью 2 млн грн, приобретенной в кредит на 20 лет под 7% годовых.

В таких условиях первый взнос составляет 600 тыс. грн. Из этой суммы:

120 тыс. грн компенсирует Укрзализныця;

420 тыс. грн — Минсоцполитики.

Таким образом, работник будет платить за собственные средства только 60 тыс. грн.

Какими будут ежемесячные платежи

Сумма кредита в таком примере составляет 1,4 млн грн. По данным Ощадбанка , ежемесячный платеж при ставке 7% годовых составит примерно 14,1 тыс. грн.

В течение первого года:

около 1,4 тыс. грн будет компенсировать Укрзализныця;

примерно 9,9 тыс. грн — Минсоцполитики.

В результате работник Укрзализныци со статусом ВПЛ фактически будет платить около 2,8 тыс. грн в месяц.

На второй и третий годы компенсацию ежемесячных платежей будет обеспечивать только Укрзализныця.

Предусмотрены следующие объемы поддержки:

второй год — 20% ежемесячного платежа;

третий год — 30%.

По приведенному примеру фактический ежемесячный платеж работника составит:

около 11,3 тыс. грн на второй год;

около 9,9 тыс. грн на третий год.

В общей сложности за три года Укрзализныця может компенсировать более 220 тыс. грн, включая пособие на первый взнос и часть ежемесячных платежей.

Какие условия участия в программе

Есть у помощи и дополнительные условия. Первая — на момент ее предоставления человек должен проработать в компании не менее трех лет. Вторая — если человек увольняется, Укрзализныця прекращает финансовую поддержку и в дальнейшем обслуживанием кредита бывший работник занимается уже самостоятельно.

