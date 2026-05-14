УЗ будет платить часть ипотеки за работников — сколько денег можно сэкономить
Укрзализныця совместно со Ощадбанком запустила новую модель поддержки работников, которая предусматривает частичную компенсацию жилищных кредитов. Программа распространяется на сотрудников компании со статусом внутренне перемещенных лиц, которые оформляют льготную ипотеку «єОселя» в Ощадбанке. Речь идет о компенсации 70% первого взноса и 70% ежемесячного платежа за первый год ипотеки.
Об этом сообщает ЛУН.
Как будет работать программа
Поддержка от Укрзализныци предусмотрена на двух уровнях:
- компенсация 20% первого взноса по кредиту;
- частичное покрытие ежемесячных платежей в течение трех лет.
Компенсация первого взноса будет действовать при условии, что стоимость жилья не превышает 2 млн грн, а сам взнос составляет 30% стоимости квартиры.
Также в компании сообщили, что в будущем могут ввести еще одну опцию — частичную оплату аванса еще до подписания ипотечного договора.
Сколько может сэкономить работник
В ЛУН подсчитали ориентировочные расходы на примере квартиры стоимостью 2 млн грн, приобретенной в кредит на 20 лет под 7% годовых.
В таких условиях первый взнос составляет 600 тыс. грн. Из этой суммы:
- 120 тыс. грн компенсирует Укрзализныця;
- 420 тыс. грн — Минсоцполитики.
Таким образом, работник будет платить за собственные средства только 60 тыс. грн.
Какими будут ежемесячные платежи
Сумма кредита в таком примере составляет 1,4 млн грн. По данным Ощадбанка, ежемесячный платеж при ставке 7% годовых составит примерно 14,1 тыс. грн.
В течение первого года:
- около 1,4 тыс. грн будет компенсировать Укрзализныця;
- примерно 9,9 тыс. грн — Минсоцполитики.
В результате работник Укрзализныци со статусом ВПЛ фактически будет платить около 2,8 тыс. грн в месяц.
На второй и третий годы компенсацию ежемесячных платежей будет обеспечивать только Укрзализныця.
Предусмотрены следующие объемы поддержки:
- второй год — 20% ежемесячного платежа;
- третий год — 30%.
По приведенному примеру фактический ежемесячный платеж работника составит:
- около 11,3 тыс. грн на второй год;
- около 9,9 тыс. грн на третий год.
В общей сложности за три года Укрзализныця может компенсировать более 220 тыс. грн, включая пособие на первый взнос и часть ежемесячных платежей.
Какие условия участия в программе
Есть у помощи и дополнительные условия. Первая — на момент ее предоставления человек должен проработать в компании не менее трех лет. Вторая — если человек увольняется, Укрзализныця прекращает финансовую поддержку и в дальнейшем обслуживанием кредита бывший работник занимается уже самостоятельно.
Поделиться новостью
Также по теме
Как ФЛП повысить шансы на одобрение кредита: ключевые вспомогательные шаги
Бизнесу готовят новую энергетическую программу — детали
Обмен валют: какими будут доллар и евро теперь? Слушайте прогноз банкира
НБУ не планирует снижать учетную ставку до 2027 года
НБУ и правительство обновили стратегии развития кредитования и ипотеки
Выгодны ли гривневые депозиты при росте доллара