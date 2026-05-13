Обмен валют: какими будут доллар и евро теперь? Слушайте прогноз банкира

Планировали бежать в обменники? Выдохните и сначала посмотрите этот прогноз. Середина мая обещает быть максимально стабильной, но есть нюансы, о которых следует знать каждому инвестору и держателю сбережений. Finance.ua в новом видео разбирает валютную шпаргалку от банкира «Глобус Банка» Тараса Лесового.

Банкир считает, что в ближайшее время существенных изменений в сторону роста валютного курса не будет. В то же время, веских предпосылок для заметного укрепления гривны также пока нет.

По его словам, украинский валютный рынок находится в фазе умеренной стабильности. Основные показатели будут оставаться близкими к уровням предыдущих недель, а ежедневные колебания курса будут проходить в привычных пределах.

Лесовой отмечает, что сейчас отсутствуют как внутренние, так и внешние факторы, которые могли бы спровоцировать резкие скачки курса или панические настроения среди населения.

Три фактора, которые определяют ситуацию на валютном рынке

1. Политика Национального банка Украины

Главным фактором стабильности остается Национальный банк Украины. Регулятор продолжает поддерживать баланс между спросом и предложением на валютном рынке и сдерживать чрезмерные колебания курса.

2. Геополитика и цены на горючее

Другой важный фактор — ситуация на мировых энергетических рынках.

Из-за геополитических рисков цены на бензин и дизельное топливо в Украине могут оставаться высокими, что поддерживает инфляционное давление. Однако, по оценке Тараса Лесового, этот фактор не критический для валютного рынка и сам по себе не способен спровоцировать резкий рост курса доллара.

3. Высокая учетная ставка и привлекательность депозитов

Третий фактор — решение НБУ оставить учетную ставку на уровне 15%.

По словам банкира, это поддерживает интерес к гривневым депозитам. В настоящее время банки предлагают в среднем 13−14,5% годовых, что позволяет не только компенсировать инфляцию, но и получить реальный доход.

Благодаря этому часть украинцев выбирают держать деньги в гривне, а не переводить их в валюту, что снижает давление на обменный рынок.

Стоит ли сейчас покупать доллары

Тарас Лесовой считает, что в текущих условиях размещение средств на гривневых депозитах выглядит более рациональным решением, чем попытки заработать на краткосрочных колебаниях валютного курса.

По его мнению, оснований для ажиотажного спроса на иностранную валюту пока нет, поэтому ситуация на рынке должна оставаться спокойной.

Что еще будет влиять на курс валют в Украине и какие именно цифры увидим в обменниках — смотрите в видео по ссылке:



