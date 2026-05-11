Кабмин усилил оценку курса евро на конец 2026 г. до 1,16 доллара за евро

Валюта
Кросс-курс доллара США к евро на конец 2026 года составит $1,16/EUR1, такую ​​обновленную оценку Кабинет министров утвердил в проекте изменений в государственный бюджет Украины (№ 15224), в то время как ранее он предполагал его на уровне $1,08/EUR1.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, такие изменения повлияли на оценку предельных объемов государственного долга: он сократится лишь на 332,2 млрд грн, хотя финансирование государственного бюджета по долговым операциям будет меньше на 651,5 млрд грн благодаря привлечению EUR13,2 млрд новой бюджетной поддержки Европейского Союза.
Согласно проекту, предлагается установить предельный объем государственного долга на конец этого года 10 трлн 145,6 млрд грн и предельный объем гарантированного государством долга 464,6 млрд грн при размере дохода бюджета 5 трлн 195,9 млрд грн и расходов 6 трлн 407,1 млрд грн.
Как сообщалось, в расчетах в государственный бюджет Украины на 2026 год правительство впервые зафиксировало отдельным показателем прогнозный среднегодовой курс евро к гривне — 49,4 грн/EUR1 в дополнение к традиционному среднегодовому курсу доллара, который в этом году Кабмин ожидает на уровне 45,7 грн/$1.
В последние несколько лет доля обязательств по евро в составе украинского государственного долга значительно выросла, потому что ЕС стал основным донором Украины, тогда как финансовая поддержка со стороны США упала.
Государственный и гарантированный государством долг за первый квартал 2026 года вырос в гривне на 190,4 млрд грн, или 2,1% - до 9 трлн 233,0 млрд грн, но в д
По материалам:
Інтерфакс-Україна
ЕвроКурс валют
