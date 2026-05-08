Украинцы сократили покупку валюты — НБУ

По сравнению с мартом покупка наличной валюты уменьшилась на 598,8 млн долларов

Объемы покупки населением Украины валюты в апреле 2026 года превысили объемы ее продаж на 0,37 млрд долларов США. Для сравнения, в марте этот показатель составил 0,97 млрд долларов, а в апреле 2025 года 0,19 млрд долларов.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на данные Национального банка.

Наличный рынок

По сравнению с мартом, покупка наличной валюты уменьшилась на 598,8 млн долларов до $1 млрд 793,8 млн. В то же время продажи выросли на 1,2 млн долларов и составили $1 млрд 425,7 млн.

Национальный банк уточнил, что в апреле население купило наличных долларов на $1 млрд. 224,8 млн., что на 325,8 млн. долларов меньше, чем месяцем ранее. Продажа долларов сократилась на 19,9 млн долларов до $1 млрд 49,2 млн.

Покупка населением наличного евро в апреле в долларовом эквиваленте уменьшилась на $278,0 млн — до $507,3 млн, в то же время продажи увеличились на $10,6 млн — до $314,0 млн.

Безналичный сегмент

В сегменте операций клиентов банков с безналичной валютой в апреле по сравнению с мартом наблюдалось уменьшение как покупки, так и продажи: покупка сократилась на $802,2 млн — до $9 млрд 720,9 млн, продажи — на $391,0 млн, до $7 млрд 138,8 млн.

Что касается объема сделок между банками, то он также уменьшился по сравнению с мартом почти на $1 млрд — до $7 млрд 285,4 млн.

По сравнению с апрелем 2025 года объем покупки безналичной валюты клиентами банков вырос на $1 млрд 286,3 млн, продажи — на $267,6 млн, а сделок между банками — на $1 млрд 878,3 млн.

Курс гривны и интервенции НБУ

Официальный курс гривны к доллару в апреле ослаб по сравнению с мартом почти на 29 коп. — до 44,08 грн/$1, а в евро — на 1 грн 27 коп., до 51,58 грн/EUR1, при этом 22 апреля курс к евро обновил исторический минимум — 51,91 грн/EUR1.

Чистые валютные интервенции Нацбанка в апреле сократились по сравнению с мартом на $1,18 млрд — до $3 млрд 586,2 млн, но превысили показатель апреля 2025 года, когда они составили $2 млрд 243,5 млн.

