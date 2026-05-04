Что будет с долларом и в чем хранить сбережения в 2026 году Сегодня 08:06 — Валюта

Доллар и гривна

На валютном рынке сохраняются колебания, однако аналитики оценивают ситуацию как контролируемую. По прогнозам ICU, резкого обвала гривны до конца года не ожидается, а динамика курса будет зависеть, прежде всего, от политики Нацбанка.

Каким может быть курс доллара

до конца года курс может достигнуть около 45 грн за доллар. Это означает умеренную девальвацию примерно на 6% с начала года. Значительного обвала гривны не предвидится. Как заявил аналитик ICU Александр Мартыненко в интервью РБК-Украина,

Такой сценарий эксперт называет выгодным для экономики. Умеренное ослабление гривны увеличивает гривневые поступления международной помощи и импортных налогов, а также сдерживает чрезмерный спрос на иностранные товары.

В то же время, международные резервы НБУ остаются на высоком уровне — ожидается, что они будут содержаться около 50 млрд долларов. Это позволяет регулятору сглаживать колебания курса посредством валютных интервенций.

Какую стратегию выбрал НБУ

Нацбанк применяет подход, при котором курс может как расти, так и падать. Такая политика используется, чтобы у людей не возникало ожиданий непрерывного обесценивания гривни.

Мартыненко объясняет, что точно спрогнозировать курс на середину года сложно. Главную роль здесь играет Нацбанк. Его стратегия «конструктивной неоднозначности» ориентирована на то, чтоб выбивать базу для неизменного девальвационного движения и не давать курсу закрепиться на высоких отметках.

Стоит ли держать сбережения в валюте

Доллар остается важным ориентиром для украинцев при принятии финансовых решений.

Мартыненко отмечает, что традиционная привычка украинцев держать сбережения в валюте никуда не исчезла, однако сегодня появились выгодные гривневые альтернативы.

Среди них:

банковские депозиты, которые остаются наиболее распространенным инструментом;

гривневые ОВГЗ, которые часто предлагают более высокую доходность.

Ключевой фактор — доходность таких инструментов должна превышать темпы девальвации. В этом случае они позволяют сохранять капитал не менее эффективно, чем валютные сбережения.

Ранее мы сообщали , что в Нацбанке отмечают, что текущая доходность ОВГЗ на уровне 15−16% годовых в зависимости от срока погашения превышает как фактическую инфляцию, так и инфляционные ожидания.

