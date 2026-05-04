Что будет с долларом и в чем хранить сбережения в 2026 году

На валютном рынке сохраняются колебания, однако аналитики оценивают ситуацию как контролируемую. По прогнозам ICU, резкого обвала гривны до конца года не ожидается, а динамика курса будет зависеть, прежде всего, от политики Нацбанка.
Каким может быть курс доллара
Как заявил аналитик ICU Александр Мартыненко в интервью РБК-Украина, до конца года курс может достигнуть около 45 грн за доллар. Это означает умеренную девальвацию примерно на 6% с начала года. Значительного обвала гривны не предвидится.
Такой сценарий эксперт называет выгодным для экономики. Умеренное ослабление гривны увеличивает гривневые поступления международной помощи и импортных налогов, а также сдерживает чрезмерный спрос на иностранные товары.
В то же время, международные резервы НБУ остаются на высоком уровне — ожидается, что они будут содержаться около 50 млрд долларов. Это позволяет регулятору сглаживать колебания курса посредством валютных интервенций.
Какую стратегию выбрал НБУ
Нацбанк применяет подход, при котором курс может как расти, так и падать. Такая политика используется, чтобы у людей не возникало ожиданий непрерывного обесценивания гривни.
Мартыненко объясняет, что точно спрогнозировать курс на середину года сложно. Главную роль здесь играет Нацбанк. Его стратегия «конструктивной неоднозначности» ориентирована на то, чтоб выбивать базу для неизменного девальвационного движения и не давать курсу закрепиться на высоких отметках.