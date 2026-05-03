Деньги, которые не мокнут: что такое полимерные банкноты и где ими можно рассчитаться

Полимерные банкноты разных номиналов
Проблема всех бумажных купюр состоит в том, что они быстро изнашиваются, загрязняются и требуют замены. Однако во многих странах мира уже давно используют более практичные полимерные деньги. Они отличаются от привычных бумажных тем, что в их структуре хлопок заменили на синтетический полимер, что фактически сделало их пластиковыми.
Где используют полимерные деньги

Первые современные полимерные купюры номиналом в 10 долларов выпустили в Австралии в 1988 году. А к 1996 году страна полностью вывела из обращения банкноты из бумаги.
Затем эстафету подхватила Новая Зеландия, отказавшаяся от бумажных денег в пользу пластиковых до 1999 года.
В Канаде деньги из бумаги отошли в прошлое в 2011 году, уступив место крепкому полимеру, специально разработанному для банкнот, отмечает Музей банка Канады.
В то же время в Европе первой ввела пластиковые банкноты Румыния в 1999 году. А в 2016 году полимерные деньги начала внедрять Великобритания.
По состоянию на 2026 год полимерными купюрами пользуются в ежедневном употреблении десятки стран мира:
  • Китай;
  • Индия;
  • Бразилия;
  • Мексика;
  • Сингапур;
  • Фиджи;
  • Вьетнам;
  • Саудовская Аравия;
  • Мальдивы и многие другие.
По данным Центра денег Центрального банка Польши, полимерные банкноты уже выпустили не менее 70 стран мира.

Какие преимущества полимерных денег

По сравнению с бумажными купюрами, которые печатают на хлопковой бумаге, иногда с добавлением льна, полимерные деньги обладают рядом весомых преимуществ.
  • Они долговечны. Из-за прочности материала банкноты хорошо выдерживают скручивание и не вытираются в местах гибки. Такие деньги сложно разорвать.
  • Лучше защищены от подделок. Благодаря современным технологиям на полимерные деньги можно нанести защитные элементы, почти невозможно повторить на других материалах.
  • Банкноты водостойкие. При попадании влаги на поверхность они не размокают, а сохраняют свой вид.
  • Обладают лучшей гигиеничностью. На них не размножаются грибки, меньше «липнут» микробы и бактерии. В то время как бумажные деньги известны переносчики заболеваний.
Банк Канады утверждает, что их полимерные купюры имеют срок эксплуатации более длительный в четыре раза. Деньги полностью водонепроницаемы, устойчивы к разрывам и могут выдерживать экстремальные температуры без повреждений, говорится на портале.
К тому же они подлежат переработке, то есть материал можно использовать для печати новой партии пластиковых купюр.
