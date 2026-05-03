Деньги, которые не мокнут: что такое полимерные банкноты и где ими можно рассчитаться

Полимерные банкноты разных номиналов

Проблема всех бумажных купюр состоит в том, что они быстро изнашиваются, загрязняются и требуют замены. Однако во многих странах мира уже давно используют более практичные полимерные деньги. Они отличаются от привычных бумажных тем, что в их структуре хлопок заменили на синтетический полимер, что фактически сделало их пластиковыми.

Об этом отмечает портал Planet Banknote.

Где используют полимерные деньги

Первые современные полимерные купюры номиналом в 10 долларов выпустили в Австралии в 1988 году. А к 1996 году страна полностью вывела из обращения банкноты из бумаги.

Затем эстафету подхватила Новая Зеландия, отказавшаяся от бумажных денег в пользу пластиковых до 1999 года.



В Канаде деньги из бумаги отошли в прошлое в 2011 году, уступив место крепкому полимеру, специально разработанному для банкнот, отмечает Музей банка Канады.

В то же время в Европе первой ввела пластиковые банкноты Румыния в 1999 году. А в 2016 году полимерные деньги начала внедрять Великобритания.

По состоянию на 2026 год полимерными купюрами пользуются в ежедневном употреблении десятки стран мира:

Китай;

Индия;

Бразилия;

Мексика;

Сингапур;

Фиджи;

Вьетнам;

Саудовская Аравия;

Мальдивы и многие другие.

По данным Центра денег Центрального банка Польши, полимерные банкноты уже выпустили не менее 70 стран мира.

Какие преимущества полимерных денег

По сравнению с бумажными купюрами, которые печатают на хлопковой бумаге, иногда с добавлением льна, полимерные деньги обладают рядом весомых преимуществ.

Они долговечны. Из-за прочности материала банкноты хорошо выдерживают скручивание и не вытираются в местах гибки. Такие деньги сложно разорвать.

Лучше защищены от подделок. Благодаря современным технологиям на полимерные деньги можно нанести защитные элементы, почти невозможно повторить на других материалах.

Банкноты водостойкие. При попадании влаги на поверхность они не размокают, а сохраняют свой вид.

Обладают лучшей гигиеничностью. На них не размножаются грибки, меньше «липнут» микробы и бактерии. В то время как бумажные деньги известны переносчики заболеваний.

Банк Канады утверждает, что их полимерные купюры имеют срок эксплуатации более длительный в четыре раза. Деньги полностью водонепроницаемы, устойчивы к разрывам и могут выдерживать экстремальные температуры без повреждений, говорится на портале.

К тому же они подлежат переработке, то есть материал можно использовать для печати новой партии пластиковых купюр.

