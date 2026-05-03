Эксперты ожидают подорожания доллара до 45 грн до конца 2026 года Сегодня 08:03 — Валюта

До конца 2026 года официальный курс доллара может возрасти до 45 гривен, однако резких валютных шоков эксперты пока не ожидают. Ключевыми факторами стабильности гривны называют международную финансовую помощь, решение Нацбанка по ставке и валютные интервенции.

Об этом рассказали эксперты в комментарии «РБК-Украина».

Что будет сдерживать курсовые колебания

Как пояснил экономист и профессор «Львовской политехники» Алексей Другов, одним из главных стабилизаторов курса станет поступление траншей помощи ЕС в рамках пакета на 90 млрд евро.

По его словам, эти средства будут усиливать международные резервы НБУ и давать регулятору больше возможностей сглаживать курсовые колебания.

Еще одним фактором поддержки может стать повышение учетной ставки Нацбанком.

43,8−44,8 грн. Глава правления Глобус Банка Сергей Мамедов прогнозирует в мае колебания доллара в пределах

Во втором квартале аналитики KSE Institute ожидают официальный курс около 44,5 грн/доллар. В Concorde Capital допускают, что уже в конце июня доллар может торговаться в пределах 44−44,5 грн.

Большинство опрошенных аналитиков сходятся в том, что к концу года курс доллара может приблизиться к 45 гривен.

В то же время речь идет об умеренной девальвации, а не о резком ослаблении гривны.

Среди рисков давления на гривну аналитики называют:

рост торгового дефицита;

сокращение экспорта металлопродукции;

удорожание импорта;

геополитические риски и влияние цен на энергоносители

Отдельным фактором давления остается ситуация на Ближнем Востоке, которая уже отразилась на росте доллара и евро.

Финансовый эксперт Алексей Козырев также прогнозирует постепенный рост курса доллара до уровня 45 гривен до конца лета — сентября 2026 года. Уровень 45,10−45,35 гривен будет уже в октябре-начале ноября.

