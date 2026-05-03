Эксперты ожидают подорожания доллара до 45 грн до конца 2026 года

До конца 2026 года официальный курс доллара может возрасти до 45 гривен, однако резких валютных шоков эксперты пока не ожидают. Ключевыми факторами стабильности гривны называют международную финансовую помощь, решение Нацбанка по ставке и валютные интервенции.
Об этом рассказали эксперты в комментарии «РБК-Украина».
Что будет сдерживать курсовые колебания
Как пояснил экономист и профессор «Львовской политехники» Алексей Другов, одним из главных стабилизаторов курса станет поступление траншей помощи ЕС в рамках пакета на 90 млрд евро.
Большинство опрошенных аналитиков сходятся в том, что к концу года курс доллара может приблизиться к 45 гривен.
В то же время речь идет об умеренной девальвации, а не о резком ослаблении гривны.
Среди рисков давления на гривну аналитики называют:
рост торгового дефицита;
сокращение экспорта металлопродукции;
удорожание импорта;
геополитические риски и влияние цен на энергоносители
Отдельным фактором давления остается ситуация на Ближнем Востоке, которая уже отразилась на росте доллара и евро.
Финансовый эксперт Алексей Козырев также прогнозирует постепенный рост курса доллара до уровня 45 гривен до конца лета — сентября 2026 года. Уровень 45,10−45,35 гривен будет уже в октябре-начале ноября.
Finance.ua уже писал, что по прогнозу банкира в мае курс доллара будет находиться в пределах 43,5−44,5 грн евро, как ожидается, будет более изменчивым. Его курс может варьироваться в диапазоне 49,5−52,5 грн.