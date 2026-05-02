0 800 307 555
Що буде з доларом і євро у травні: прогноз експерта

Яким буде курс долара та євро у травні
Яким буде курс долара та євро у травні, Фото: magnific
У травні валютний ринок України перебуватиме під впливом одразу кількох чинників — від політики Нацбанку та міжнародної допомоги до нафтових цін і воєнних ризиків. Водночас різких курсових стрибків не очікується.
Про це розповів Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банк, у коментарі «РБК-Україна».

Яким буде курс долара та євро у травні

За словами Тараса Лєсового, у травні на ринку й надалі діятиме режим керованої гнучкості, тому різкі курсові коливання малоймовірні.
За прогнозом експерта, курс долара перебуватиме в межах 43,5−44,5 грн.
Стабільність ринку, за його словами, підтримуватимуть валютні інтервенції Нацбанку, середній обсяг яких може сягати до 800 млн доларів на тиждень.
Євро, як очікується, буде більш мінливим. Його курс може коливатися в діапазоні 49,5−52,5 грн.
Серед причин — залежність від світової пари євро/долар та цін на нафту. Якщо нафта дорожчатиме, позиції долара можуть посилитися. Якщо ціни стабілізуються або знизяться, євро може відіграти частину позицій.

Що впливатиме на валютний ринок у травні

Експерт називає кілька ключових факторів впливу на валютний ринок.
Політика НБУ. Регулятор і надалі згладжуватиме дисбаланс між попитом і пропозицією через інтервенції.
Міжнародна допомога. Потенційне розблокування кредиту ЄС на 90 млрд євро може підтримати макрофінансову стабільність.
Нафтовий ринок. Коливання цін на пальне можуть впливати як на інфляцію, так і на курс євро.
Воєнні ризики. Удари по інфраструктурі та тиск на економіку залишаються одним із можливих тригерів для ринку.
У травні валютний ринок, за прогнозом, залишатиметься контрольованим, а курс долара — відносно стабільним. Основні ризики пов’язані не стільки з внутрішнім ринком, скільки з глобальною ситуацією, зовнішнім фінансуванням та безпековими чинниками.
За матеріалами:
РБК-Україна
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
