Що буде з доларом і євро у травні: прогноз експерта Сьогодні 08:09 — Валюта

У травні валютний ринок України перебуватиме під впливом одразу кількох чинників — від політики Нацбанку та міжнародної допомоги до нафтових цін і воєнних ризиків. Водночас різких курсових стрибків не очікується.

Про це розповів Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банк, у коментарі «РБК-Україна».

Яким буде курс долара та євро у травні

За словами Тараса Лєсового, у травні на ринку й надалі діятиме режим керованої гнучкості, тому різкі курсові коливання малоймовірні.

Читайте також Нові правила для валютних платежів — що змінив регулятор

курс долара перебуватиме в межах 43,5−44,5 грн.

Стабільність ринку, за його словами, підтримуватимуть валютні інтервенції Нацбанку, середній обсяг яких може сягати до 800 млн доларів на тиждень.

Євро, як очікується, буде більш мінливим. Його курс може коливатися в діапазоні 49,5−52,5 грн.

Серед причин — залежність від світової пари євро/долар та цін на нафту. Якщо нафта дорожчатиме, позиції долара можуть посилитися. Якщо ціни стабілізуються або знизяться, євро може відіграти частину позицій.

Що впливатиме на валютний ринок у травні

Експерт називає кілька ключових факторів впливу на валютний ринок.

Політика НБУ. Регулятор і надалі згладжуватиме дисбаланс між попитом і пропозицією через інтервенції.

Міжнародна допомога. Потенційне розблокування кредиту ЄС на 90 млрд євро може підтримати макрофінансову стабільність.

Читайте також Які перспективи долара в Україні та чого очікувати — думка експерта

Нафтовий ринок. Коливання цін на пальне можуть впливати як на інфляцію, так і на курс євро.

Воєнні ризики. Удари по інфраструктурі та тиск на економіку залишаються одним із можливих тригерів для ринку.

У травні валютний ринок, за прогнозом, залишатиметься контрольованим, а курс долара — відносно стабільним. Основні ризики пов’язані не стільки з внутрішнім ринком, скільки з глобальною ситуацією, зовнішнім фінансуванням та безпековими чинниками.

