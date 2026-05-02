Що буде з доларом і євро у травні: прогноз експерта

У травні валютний ринок України перебуватиме під впливом одразу кількох чинників — від політики Нацбанку та міжнародної допомоги до нафтових цін і воєнних ризиків. Водночас різких курсових стрибків не очікується.
Про це розповів Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банк, у коментарі «РБК-Україна».
Яким буде курс долара та євро у травні
За словами Тараса Лєсового, у травні на ринку й надалі діятиме режим керованої гнучкості, тому різкі курсові коливання малоймовірні.
Серед причин — залежність від світової пари євро/долар та цін на нафту. Якщо нафта дорожчатиме, позиції долара можуть посилитися. Якщо ціни стабілізуються або знизяться, євро може відіграти частину позицій.
Що впливатиме на валютний ринок у травні
Експерт називає кілька ключових факторів впливу на валютний ринок.
Політика НБУ. Регулятор і надалі згладжуватиме дисбаланс між попитом і пропозицією через інтервенції.
Міжнародна допомога. Потенційне розблокування кредиту ЄС на 90 млрд євро може підтримати макрофінансову стабільність.
Нафтовий ринок. Коливання цін на пальне можуть впливати як на інфляцію, так і на курс євро.
Воєнні ризики. Удари по інфраструктурі та тиск на економіку залишаються одним із можливих тригерів для ринку.
У травні валютний ринок, за прогнозом, залишатиметься контрольованим, а курс долара — відносно стабільним. Основні ризики пов’язані не стільки з внутрішнім ринком, скільки з глобальною ситуацією, зовнішнім фінансуванням та безпековими чинниками.