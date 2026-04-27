Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки Сьогодні 12:02 — Валюта

Офіційний курс гривні до долара США протягом 20−24 квітня демонстрував помірні коливання. Загалом динаміка свідчить про відносну стабільність із короткостроковим послабленням гривні в середині періоду, курс за тиждень зріс приблизно на 0,11%.

Про це йдеться у прогнозі Ганни Золотько, членкині правління, директорки департаменту казначейських операцій Unex Bank.

«Гривня під тиском, але без різких рухів»

Курс Національного банку був таким:

20 квітня — 43,8943 грн/$;

21 квітня — 44,1004 грн/$;

22 квітня — 44,1160 грн/$;

23 квітня — 43,8873грн/$;

24 квітня — 43,9412 грн/$.

На готівковому ринку протягом 20−24 квітня спостерігалася помірна стабільність із поступовим звуженням діапазону коливань. У понеділок купівля-продаж трималися близько 43,74−44,32 грн/$. У вівторок — приблизно 43,67−44,23 грн/$, у середу та четвер — 43,57−44,10 грн/$ та 43,59−44,12 грн/$ відповідно. У п’ятницю відбулося незначне підвищення та закріплення на рівні 43,64/44,18 грн/$.

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку минулого тижня курс долара коливався в досить вузькому діапазоні, а за підсумками торгів гривня залишилася переважно стабільною. Порівняно з початком тижня курс практично не змінився, а відносно понеділкового закриття гривня навіть трохи зміцнилася. Тиждень розпочався на рівні 44 грн/$, це був мінімум понеділка, котирування рухалися вгору і досягали 44,24 грн/$, а завершився день на 44,22 грн/$. У вівторок ринок відкрився на максимумі дня 44,2 грн/$ і закрився на мінімумі дня — 43,90 грн/$. На цій самій позначці відкрилася і середа, протягом дня котирування піднімалися до 43,97 грн/$ та опускалися до 43,82 грн/$, проте завершилися торги на 43,92 грн/$. У четвер котирування стартували з 43,93 грн/$, а день завершився на 43,95 грн/$, пройшовши верхні та нижні рівні дня 44 грн/$ і 43,89 грн/$. У п’ятницю торги стартували з 43,95 грн/$, а завершилися на рівні 44,01 грн/$.

Обсяг чистих інтервенцій Нацбанку за підсумками 20−24 квітня $812,38 млн, що є приблизно середнім показником за останні 4 тижні.

Дії НБУ

Національний банк України минулого тижня своєю Постановою 43 вніс низку пом’якшень у діючі валютні обмеження . Документ спрощує купівлю валюти для оборонних підприємств у визначених випадках, розширює можливості для військовослужбовців-нерезидентів купувати та переказувати валюту в межах отриманого грошового забезпечення, уточнює перелік документів для ідентифікації військовослужбовців під час відкриття рахунків, а також дозволяє українським компаніям здійснювати валютні перекази на користь окремих нерезидентів — членів наглядових рад, рад директорів і виконавчих органів — за виплатами, нарахованими з 1 травня 2026 року. Для валютного ринку це полегшує роботу окремих секторів, але не створює різкого системного тиску на курс.

Протягом 27 квітня — 1 травня, ймовірно, відбуватиметься керована торгівля з короткочасними сплесками попиту на валюту перед засіданням НБУ 30 квітня і швидкою стабілізацією після нього. Регулятор згладжує структурний дефіцит валютними інтервенціями, а курс може рухатися в обидва боки — і зміцнюватися, і послаблюватися. Додатково підстраховкою для ринку залишаються міжнародні резерви, які за підсумками березня становили 52 млрд дол. США.

Після березневого засідання НБУ залишив ставку на рівні 15% саме через ризики посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань, а в березні інфляція знову прискорилася до 7,9% р/р. НБУ окремо зазначив, що саме ці фактори ляжуть в основу оновленого прогнозу, який буде представлено на поточному тижні.

Тобто очікування цієї дати саме по собі може підсилити обережність на ринку. Якщо НБУ збереже облікову ставку без змін і підтвердить жорстку риторику, це, як зазвичай, підтримає інтерес до гривневих інструментів і може погасити надмірні коливання.

Що ще впливатиме на валюту

Інші фактори цього тижня, на які ринок зважатиме не менше, ніж на НБУ, — це зовнішній фон і енергетика. Сам НБУ прямо зазначав, що в березні чистий попит на валюту зріс і на міжбанку він збільшив продаж валюти до 4,8 млрд дол. через геополітичну невизначеність. Тоді ж долар на світових ринках зміцнювався, а офіційний курс гривні до долара послабився.

У березні також підвищилися ціни на пальне, і НБУ пов’язав це зі зростанням інфляції та тиском на витрати бізнесу. Саме тому для гривні важливими лишаються не лише рішення НБУ, а й динаміка світового долара, нафти та енергоносіїв, обсяг зовнішнього фінансування й поведінка імпортерів наприкінці місяця.

