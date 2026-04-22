Чого чекати від курсу валют у травні — прогноз банкіра Сьогодні 13:01 — Валюта

Травень не стане місяцем шоків

Ситуація на світових ринках залишається нестабільною, зокрема через напруження в районі Ормузької протоки, що впливає на торгівлю та валютні коливання. Водночас на курс долара в Україні традиційно тиснуть і внутрішні чинники.

Про очікування на травень 2026 року розповів віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов у коментарі Фактам ICTV.

Роль НБУ

За словами експерта, валютний ринок у травні перебуватиме під впливом кількох груп чинників: внутрішніх монетарних рішень, міжнародної фінансової підтримки, глобальної сировинної кон’юнктури, зокрема цін на нафту, а також воєнних обставин.

Визначальною залишатиметься роль Національного банку. Саме від дій регулятора залежатиме стабільність ринку та відсутність різких курсових коливань. Наразі зберігається режим «керованої гнучкості», який стримує різкі зміни курсу. Попри можливу волатильність, баланс між попитом і пропозицією підтримуватиметься валютними інтервенціями.

«За нашими оцінками, упродовж травня обсяг валютних інтервенцій може сягати в середньому до $800 млн на тиждень, і в нинішніх складних умовах це цілком можна вважати прийнятним ресурсом для стабілізації ринку», — заспокоїв експерт.

Інфляція

Окремий блок впливу — монетарна політика НБУ. Саме вона може істотно позначитися і на міцності гривні, і на поведінці громадян та бізнесу щодо купівлі валюти. За підсумками квітня споживчі ціни, найімовірніше, продовжать зростати.

«Ми не виключаємо, що інфляція за місяць може становити в середньому 1,5−2%, а в річному вимірі сягнути 8,8−9,3%. За таких умов логіка регулятора може зводитися до посилення гривні та підвищення привабливості гривневих інструментів заощадження, насамперед депозитів», — продовжив банкір.

Саме тому не можна виключати, що НБУ вже найближчим часом скоригує облікову ставку та інші монетарні параметри. Найближче засідання монетарного комітету заплановане на 30 квітня, і саме на ньому можуть бути ухвалені відповідні рішення.

Міжнародна допомога

Ще один вагомий фактор травня — можливе розблокування кредиту ЄС на €90 млрд та отримання перших траншів у межах цієї програми. Для України це має не лише фінансове, а й психологічне значення. Міжнародна допомога дає змогу покривати частину бюджетних потреб, підтримувати макрофінансову рівновагу і зберігати базові умови для функціонування економіки навіть у надскладний воєнний період.

«Нагадаю, що в державному бюджеті України на 2026 рік потреба в міжнародній фінансовій допомозі оцінена у 2,079 трлн грн, що за закладеним у бюджет середньорічним курсом 45,7 грн/$ відповідає приблизно $45,5 млрд. Водночас від початку 2026 року Україна вже отримала щонайменше $6,8 млрд зовнішнього фінансування: за даними НБУ, станом на 20 березня надійшло $5,5 млрд, а 1 квітня Україна додатково отримала від Японії майже $1,3 млрд гранту», — повідомив експерт.

Зовнішні ризики

Яким буде курс долара у травні 2026 року, залежатиме і від зовнішніх факторів, передусім ситуації на Близькому Сході, яка може впливати на динаміку світових цін на нафту.

Експерт попередив, що тут простих сценаріїв немає, а будь-які прогнози потребують великої обережності. Якщо нафта дорожчатиме, це посилюватиме інфляційний тиск у світі, і Україна також відчує цей ефект. Якщо ж вартість пального знижуватиметься, це, найімовірніше, стане не каталізатором здешевлення, а радше фактором збереження відносної рівноваги.

Навіть за умов певного зниження воєнної напруги ринок ще довго залишатиметься в інерційному стані непевності, а отже нафтові ціни, порівняно з січнем-лютим, навряд чи швидко повернуться до відчутно нижчих рівнів.

Нафтовий чинник важливий для України ще й тому, що він безпосередньо впливає на світове співвідношення євро/долар, а отже — і на внутрішній курс євро. Для українського ринку це надзвичайно важливо, адже вартість євровалюти визначається не лише курсом гривні до долара, а й тим, як саме виглядає міжнародна пара євро/долар.

Вплив воєнного чинника

Не варто також ігнорувати ще один великий чинник — сам перебіг війни, адже він теж впливатиме на курс долара у травні 2026. Ідеться не лише про емоційний або психологічний тиск, а про цілком практичні наслідки для економіки.

Удари по енергетичній та транспортній інфраструктурі можуть послаблювати можливості бізнесу працювати стабільно, порушувати логістику, створювати додаткові витрати та, як наслідок, тиснути на споживчі ціни. Війна залишається далекою від завершення, а отже цей чинник і надалі буде одним із потенційних тригерів для валютного ринку.

Прогноз курсу на травень

«Загалом ми очікуємо, що курс долара у травні може коливатися в межах 43,8−44,8 грн. Натомість курс євро залежно від зовнішньої кон’юнктури, світових котирувань та нафтової динаміки може перебувати в діапазоні 50−52,5 грн», — розповів Мамедов.

Тобто травень, найімовірніше, не стане місяцем шоків, але точно залишиться періодом уважного балансування між внутрішньою стійкістю та зовнішньою непевністю.

