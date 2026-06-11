Експерт оцінив можливості НБУ утримувати курс гривні Сьогодні 17:04 — Валюта

Прогнозованість курсу може знизити попит на валюту

Валютна політика Національного банку України має бути більш прогнозованою та передбачати поступову девальвацію гривні. Водночас нинішній обсяг міжнародних резервів дає змогу утримувати стабільність валютного ринку.

Таку думку висловив голова експертної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнірук в ефірі «Еспресо».

Депозити в гривні залишаються вигідними

За словами економіста, за нинішніх відсоткових ставок за строковими депозитами зберігати заощадження у гривні може бути вигідно.

«Я виходжу з того, що при тих процентних ставках, які є по строкових депозитах, тримати в гривні цілком може бути вигідним. Тому що, попри неадекватність дій Національного банку, я впевнений, що ніякого обвалу курсу не буде. Відповідно, дохід, який люди отримують по депозитних рахунках, буде більшим, ніж, можливо, девальвація», — сказав він.

НБУ має достатньо резервів для підтримки курсу

Кушнірук зазначив, що Національний банк має достатній обсяг золотовалютних резервів для підтримки курсу гривні, а фінансування дефіциту державного бюджету значною мірою забезпечується міжнародною допомогою.

«Надходження в бюджет ідуть в гривнях, а фінансування дефіциту державного бюджету приходить у нас із західної допомоги. Тому справді у Національному банку більш ніж достатньо золотовалютних резервів для того, щоб тримати курс. Просто питання в тому, в якій мірі він це робить коректно. На мій погляд, внаслідок некомпетентності і корупційності дій Нацбанку, ми маємо абсолютно непрозору, непередбачену ситуацію з курсом. Враховуючи, що ми маємо величезний торговельний дефіцит, тобто наш експорт удвічі менше, ніж імпорт, відповідно, вся різниця покривається за рахунок резервів Національного банку», — зазначив він.

На його думку, поступове і регулярне коригування курсу, яке є зрозумілим для бізнесу та населення, дозволило б зменшити спекулятивний попит на іноземну валюту та стабілізувати ринок.

Прогнозованість курсу може знизити попит на валюту

«Питання на скільки відсотків за рік — це окрема дискусія. Можна говорити 2%, 4%, 6%, 8%. Це може бути предметом дискусії. Але це потрібно робити передбачено, крок за кроком, не раз за один період на 2 чи 3 відсотки, а ні, кожні пів місяця, наприклад, по пів відсотки, по 0,25 відсотки. І якщо це будуть розуміти всі і суб’єкти бізнесу, і населення, то тоді не буде цього намагання купити іноземну валюту», — додав він.

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Експерт також додав, що нинішня невизначеність щодо валютної політики провокує додатковий попит на валюту, тоді як чітка і прогнозована стратегія могла б зменшити навантаження на золотовалютні резерви та підвищити стабільність економічної системи.

«Тому що коли ви не знаєте, що Національний банк буде робити, то відповідно це буде провокувати бажання купити валюту. От якщо ми виходимо з того, що Національний банк має цей курс тримати і повільно проводити девальвацію, але це робити абсолютно передбачено і для бізнесу, і для населення, то тоді все буде нормально і бізнес буде гарантований, і уряд буде гарантований від всіх подій і так далі. І продаж валюти з золотовалютних резервів буде відбуватися в значно в менших обсягах, ніж є зараз», — вважає Кушнірук.

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