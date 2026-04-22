Світ на порозі глобального дефіциту їжі — до чого тут Ормузька протока Сьогодні 11:34

Дефіцит продовольчих товарів

Світ може зіткнутися з масштабним продовольчим шоком через перебої в судноплавстві через Ормузьку протоку. Порушення енергетичних потоків уже призвело до дефіциту добрив і серйозних збоїв у логістиці.

Про це йдеться в аналітиці Financial Times

Через Ормузьку протоку проходить близько п’ятої частини світового експорту нафти й газу. Водночас цей маршрут критично важливий і для агросектору — ним транспортується приблизно третина морських поставок добрив. Їхній дефіцит напряму загрожує падінням врожайності.

Ризик дефіциту добрив і тиск на ціни

«Ми живемо в борг. Це не є сталим рішенням, інакше енергетична криза перетвориться на продовольчу кризу», — попереджує керівник напрямку зрідженого природного газу в Vitol Пабло Галанте Ескобар під час саміту в Лозанні.

За його словами, після ударів США та Ізраїлю по Ірану попит на газ з боку промисловості скоротився на 40%. Найбільше постраждали підприємства з виробництва аміаку — ключового компонента добрив. У разі їх нестачі ціни на продукти в наступних сезонах можуть різко вийти з-під контролю.

Логістичний колапс і перевантажені канали

Закриття протоки Іраном і блокада з боку США запустили ланцюгову реакцію на глобальних ринках. Зокрема, азійські імпортери почали масово переорієнтовуватися на постачання нафти зі США.

У результаті різко зріс тиск на Панамський канал: танкери фактично займають усі доступні слоти, а черги суден розтягуються до 40 днів. Вартість перевезення зерна на окремих маршрутах уже зросла на 50−60%.

Керівниця аналітичного підрозділу Clarksons Луїза Фолліс зазначає, що нафтові компанії готові платити мільйони доларів за пріоритетний прохід, тоді як аграрії не можуть конкурувати з такими витратами.

Ринки недооцінюють масштаби проблеми

Трейдери застерігають, що ситуація може погіршитися. Наразі ринки розраховують на короткостроковий конфлікт, однак навіть кілька місяців блокади здатні зірвати врожайні цикли наступних років.

Ринок не врахував триваліші перебої. Ніхто до них не готовий", — каже головний директор з управління ризиками Louis Dreyfus Віджай Чакраварті.

Додатковим фактором ризику стала нестача сірки — важливої сировини для виробництва добрив. Її активно скуповують металургійні компанії для виробництва міді, через що виробники харчових продуктів опиняються в кінці ланцюга постачання.

Ще одна загроза — можливі панічні дії урядів. Якщо країни почнуть масово накопичувати запаси продовольства, це може миттєво розігнати ціни. Найбільш уразливими залишаються держави, які значною мірою залежать від імпорту їжі.

якщо війна триватиме ще місяць, то нафтові ринки вичерпають свої запаси.

