Через Ормузьку протоку проходить близько п’ятої частини світового експорту нафти й газу. Водночас цей маршрут критично важливий і для агросектору — ним транспортується приблизно третина морських поставок добрив. Їхній дефіцит напряму загрожує падінням врожайності.
Ризик дефіциту добрив і тиск на ціни
«Ми живемо в борг. Це не є сталим рішенням, інакше енергетична криза перетвориться на продовольчу кризу», — попереджує керівник напрямку зрідженого природного газу в Vitol Пабло Галанте Ескобар під час саміту в Лозанні.
За його словами, після ударів США та Ізраїлю по Ірану попит на газ з боку промисловості скоротився на 40%. Найбільше постраждали підприємства з виробництва аміаку — ключового компонента добрив. У разі їх нестачі ціни на продукти в наступних сезонах можуть різко вийти з-під контролю.
Логістичний колапс і перевантажені канали
Закриття протоки Іраном і блокада з боку США запустили ланцюгову реакцію на глобальних ринках. Зокрема, азійські імпортери почали масово переорієнтовуватися на постачання нафти зі США.
У результаті різко зріс тиск на Панамський канал: танкери фактично займають усі доступні слоти, а черги суден розтягуються до 40 днів. Вартість перевезення зерна на окремих маршрутах уже зросла на 50−60%.
Додатковим фактором ризику стала нестача сірки — важливої сировини для виробництва добрив. Її активно скуповують металургійні компанії для виробництва міді, через що виробники харчових продуктів опиняються в кінці ланцюга постачання.
Ще одна загроза — можливі панічні дії урядів. Якщо країни почнуть масово накопичувати запаси продовольства, це може миттєво розігнати ціни. Найбільш уразливими залишаються держави, які значною мірою залежать від імпорту їжі.
