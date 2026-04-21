За місяць у світі закінчаться запаси нафти: що думають експерти Сьогодні 15:24 — Енергетика

Ціни на нафту не повністю відображають найбільше в історії скорочення поставок, яке сталося через війну в Ірані та фактичне закриття Ормузької протоки.

Про це пише Bloomberg

Думки експертів

За словами керівника аналітичного відділу торгової компанії Gunvor Group Фредеріка Лассера, якщо війна триватиме ще місяць, то нафтові ринки вичерпають свої запаси.

Головний економіст Trafigura Group Саад Рахім заявив, що наразі конфлікт вже спричинив втрату мільярда барелів поставок, і ця цифра може зрости до 1,5 мільярда барелів, якщо конфлікт триватиме.

Ф’ючерси на нафту марки Brent демонструють значну волатильність з початку війни в Ірані, піднявшись майже до 120 доларів за барель, а потім опустившись на тлі перспектив мирних переговорів. У вівторок, 21 квітня, вони торгувалися на рівні близько 95 доларів за барель, частково через переконання, що конфлікт незабаром закінчиться.

«Масштаб, здається, такий, що ринок насправді не може його осягнути. Для повернення потоків до нормального рівня знадобиться час, якщо буде укладено мирну угоду, тож зараз існує реальний розрив між сприйняттям і реальністю», — каже Рахім.

Співзасновниця та директорка з досліджень Energy Aspects Амріта Сен каже, що поставки нафти через Ормузьку протоку можуть ніколи не повернуться до довоєнного рівня.

За її прогнозом, через війну буде втрачено близько 450 мільйонів барелів нафтопродуктів, таких як газолін. Цей прогноз базується на припущенні, що наступного місяця прохід Ормузькою протокою буде відкрито на 50%.

Раніше Finance.ua писав , що за перші три з половиною місяці 2026 року нафта марки Brent встигла побувати і на $56, і злетіти до $119 і повернутися до приблизно $95. Більше як 200 навантажених танкерів стоять у Перській затоці, не маючи змоги пройти через Ормузьку протоку.

Вартість страхування фрахту почала швидко зростати. Вже 13 квітня ВМС США розпочали повноцінну морську блокаду іранських портів — найбільшу операцію такого масштабу з часів Корейської війни.

