Британський інвестор спрямує 90 млн євро нові вітроелектростанції в Одещині Сьогодні 17:12 — Фондовий ринок

Одеська область розширює потужності відновлюваної енергетики завдяки залученню великого міжнародного капіталу.

У регіоні розпочато будівництво трьох нових вітроелектростанцій, загальна вартість яких оцінюється у 90 млн євро.

Про це йдеться у повідомленні очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Одеська обласна військова адміністрація підписала меморандум про співпрацю з британською компанією Elementum Energy. Документ передбачає розвиток нових проєктів генерації та зміцнення енергетичної стійкості регіону.

Масштабування «зеленої» генерації

Elementum Energy вже є активним гравцем на енергетичному ринку Одещини, управляючи Дністровською ВЕС, яка забезпечує світлом близько 93 тисяч домогосподарств. Новий етап співпраці передбачає:

Будівництво трьох об’єктів: роботи зі зведення нових вітростанцій уже тривають, попри воєнний стан.

Обсяг інвестицій: британська компанія готова вкласти близько 90 млн євро у розвиток потужностей.

Соціальна відповідальність: крім енергетики, інвестор бере на себе зобов’язання щодо модернізації місцевої інфраструктури, підтримки освітніх та спортивних ініціатив у громадах.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер наголосив, що децентралізація енергосистеми є пріоритетом. Розвиток локальної генерації дозволяє зменшити вразливість регіону до ворожих атак на центральні магістральні мережі.

