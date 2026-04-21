Британський інвестор спрямує 90 млн євро нові вітроелектростанції в Одещині
Масштабування «зеленої» генерації
- Будівництво трьох об’єктів: роботи зі зведення нових вітростанцій уже тривають, попри воєнний стан.
- Обсяг інвестицій: британська компанія готова вкласти близько 90 млн євро у розвиток потужностей.
- Соціальна відповідальність: крім енергетики, інвестор бере на себе зобов’язання щодо модернізації місцевої інфраструктури, підтримки освітніх та спортивних ініціатив у громадах.
