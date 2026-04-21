Місце для вашої реклами

Британський інвестор спрямує 90 млн євро нові вітроелектростанції в Одещині

Одеська область розширює потужності відновлюваної енергетики завдяки залученню великого міжнародного капіталу.
У регіоні розпочато будівництво трьох нових вітроелектростанцій, загальна вартість яких оцінюється у 90 млн євро.
Про це йдеться у повідомленні очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.
Одеська обласна військова адміністрація підписала меморандум про співпрацю з британською компанією Elementum Energy. Документ передбачає розвиток нових проєктів генерації та зміцнення енергетичної стійкості регіону.

Масштабування «зеленої» генерації

Elementum Energy вже є активним гравцем на енергетичному ринку Одещини, управляючи Дністровською ВЕС, яка забезпечує світлом близько 93 тисяч домогосподарств. Новий етап співпраці передбачає:
  • Будівництво трьох об’єктів: роботи зі зведення нових вітростанцій уже тривають, попри воєнний стан.
  • Обсяг інвестицій: британська компанія готова вкласти близько 90 млн євро у розвиток потужностей.
  • Соціальна відповідальність: крім енергетики, інвестор бере на себе зобов’язання щодо модернізації місцевої інфраструктури, підтримки освітніх та спортивних ініціатив у громадах.
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер наголосив, що децентралізація енергосистеми є пріоритетом. Розвиток локальної генерації дозволяє зменшити вразливість регіону до ворожих атак на центральні магістральні мережі.
Місце для вашої реклами
