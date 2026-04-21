Світ втратив $50 мільярдів через дефіцит нафти

Світ втратив понад 50 мільярдів доларів вартості сирої нафти, яка не була видобута відтоді, як майже 50 днів тому почалася війна з Іраном, і наслідки цієї кризи відчуватимуться ще місяцями, а то й роками.
Про це свідчать розрахунки Reuters.

500 мільйонів втрачених барелів нафти

Відтоді, як наприкінці лютого почалася криза, з глобального ринку вибули понад 500 мільйонів барелів сирої нафти й конденсату, свідчать дані Kpler. Це найбільший збій енергетичних поставок у сучасній історії.
Щоб зрозуміти масштаб катастрофи, аналітики Reuters наводять наступні порівняння. Втрачений обсяг нафти дорівнює:
  • 5 дням повної зупинки всієї світової економіки;
  • 11 дням повної відсутності будь-якого дорожнього руху у світі;
  • 1 місяцю споживання нафти у США або всій Європі;
  • 6 рокам споживання пального збройними силами США.
Цього обсягу також вистачило б, щоб забезпечувати пальним міжнародну морську індустрію приблизно чотири місяці.
Арабські країни Перської затоки втратили в березні близько 8 мільйонів барелів на добу видобутку сирої нафти, що майже дорівнює сукупному видобутку Exxon Mobil і Chevron, двох найбільших нафтових компаній світу.
Експорт авіаційного пального із Саудівської Аравії, Катару, Об’єднаних Арабських Еміратів, Кувейту, Бахрейну та Оману скоротився з приблизно 19,6 мільйона барелів у лютому до лише 4,1 мільйона барелів за березень і квітень разом, свідчать дані Kpler.
За оцінками Reuters, цього втраченого обсягу вистачило б приблизно на 20 тисяч рейсів туди й назад між аеропортом Джона Кеннеді в Нью-Йорку та лондонським Гітроу.

Економічні наслідки

Оскільки від початку конфлікту ціни на нафту в середньому трималися біля 100 доларів за барель, ці втрачені обсяги означають приблизно 50 мільярдів доларів недоотриманих доходів, сказав старший аналітик Kpler Йоганнес Раубаль.
Це дорівнює скороченню річного валового внутрішнього продукту Німеччини на 1% або приблизно всьому ВВП таких менших країн, як Латвія чи Естонія.
За матеріалами:
Економічна Правда
