0 800 307 555
В Україні реалізовано перший етап держпрограми з енергосертифікації будівель — деталі

Енергетика
В Україні реалізовано перший етап держпрограми з енергосертифікації будівель — деталі
В Україні реалізовано перший етап держпрограми з енергосертифікації будівель — деталі
В Україні реалізовано перший етап державної програми з енергосертифікації будівель: 455 будівель державних установ отримали енергетичні сертифікати.
Про це повідомляє Урядовий портал
Голова Держенергоефективності Ганна Замазєєва зазначила, що енергосертифікати отримали лікарні, університети, пожежні частини та цілий ряд будівель державних установ.
«Це саме ті місця, куди щодня приходять люди, там має бути тепло, світло і комфорт. Серед сертифікованих будівель є і дитячі садочки. В Кропивницькому, Києві, Вінниці, Тернополі, Івано-Франківську та Чернівцях», — наголосила Ганна Замазєєва.

Що це дає

Енергетичний сертифікат дозволяє оцінити фактичне енергоспоживання будівлі, зрозуміти рівень витрат на її утримання та визначити клас енергоефективності. Документ містить практичні рекомендації щодо зменшення споживання енергії, розрахунки необхідних заходів, їх вартості та очікуваного ефекту.
Сертифікати формуються та зберігаються у Реєстрі будівельної діяльності щодо інформації про сертифікат з енергоефективності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Дані можуть використовуватися органами державної влади та місцевого самоврядування для планування бюджетних витрат, формування програм енергомодернізації та визначення пріоритетних об’єктів для інвестицій.
Наявність енергетичного сертифіката є однією з обов’язкових умов для участі в державних програмах підтримки, зокрема для отримання пільгових кредитів, грантів або компенсацій на утеплення чи модернізацію систем опалення.
Голова Держенергоефективності відвідала один із дитячих садочків, який отримав сертифікат у межах програми. Як і значна частина об’єктів, що перебувають у державному управлінні, цей заклад має низький рівень енергоефективності. Проте саме з таких об’єктів розпочинаються системні зміни у сфері енергоспоживання державної інфраструктури.
За матеріалами:
Finance.ua
Енергетика
