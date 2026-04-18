Ормузьку протоку знову заблокували
Іран знову заблокував Ормузьку протоку. У країні кажуть, що Дональд Трамп не виконав своїх зобов’язань. Тепер, щоб пройти Ормузькою протокою, судна знову мають отримати дозвіл від Тегерана.
Про це заявив речник Центрального командування Ірану, пишуть Mehr News Agency та WANA.
Що відомо про закриття Ормузької протоки
Транзит через Ормузьку протоку повернувся до попереднього режиму жорсткого військового контролю.
Після попередніх домовленостей і переговорів Іран спочатку погодився дозволити контрольований прохід обмеженої кількості нафтових танкерів і торговельних суден через Ормузьку протоку.
Однак, за словами іранців, Сполучені Штати продовжують політику недобросовісних дій, вдаючись до «піратства і морських розбоїв» під прикриттям блокади.
Тому Ормузька протока знову повернулася під посилений контроль іранських збройних сил.
Іран заявив, що Ормузька протока залишатиметься під жорстким контролем, доки США не припинять втручання і не гарантують вільний прохід суден до та з Ірану.
Нагадаємо, 17 квітня глава МЗС Ірану Аббас Аракчі офіційно повідомив про відкриття Ормузької протоки для цивільного судноплавства.
Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що «назавжди» відкриває Ормузьку протоку, яка була заблокована внаслідок війни проти Ірану.
Поділитися новиною
Також за темою
США знову послабили санкції щодо російської нафти
Відновлення енергетики Близького Сходу може тривати до 2 років
Війна в Ірані збагатила нафтових гігантів світу: рф — серед лідерів, — Guardian
НКРЕКП готує підвищення цін на електроенергію для бізнесу
Ціни на бензин і дизпальне (ціни 17 квітня)
Лічильник «День-Ніч»: скільки зекономить грошей та де його замовити — деталі